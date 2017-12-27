Дачный ответ <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Дачный ответ 0+
    •  
    В Россию вернули двух увезенных в Ирак девочек. войны и вооруженные конфликты, Ирак, Исламское государство, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Россию вернули двух увезенных в Ирак девочек

    В Россию вернули двух увезенных в Ирак девочек

    комментировать
    В Россию вернули двух увезенных в Ирак девочек

    В Россию вернули двух увезенных в Ирак девочек

    В Россию вернули двух увезенных в Ирак девочек

      Две девочки, чьи родители уехали в Ирак воевать на стороне ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) и погибли, сегодня вернулись в Россию.

      Ковсар и Сумайю обнаружили в женской тюрьме Багдада. Сразу в аэропорту их передали бабушкам, которые сегодня с внучками поедут домой в Махачкалу и Тюмень.

      Зияд Сабсаби, полномочный представитель Чеченской Республики при президенте РФ: «Мы сегодня можем заявить о том, что в центральной, единственной женской тюрьме города Багдада, у нас не осталось ни одной сироты. Мы сегодня последних двух привезли на родину».

      И сегодня же в Москву из Ливии вернулись граждане Белоруссии. Врачи Инна Бабуш и Сергей Здота работали там с 2010 года. В октябре этого года их задержали вооруженные люди, отобрали документы и поместили под домашний арест. Освобождение стало возможно при российском посредничестве.

      Новости по теме

      Борьба с «Исламским государством»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru