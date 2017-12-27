В Россию вернули двух увезенных в Ирак девочек

Две девочки, чьи родители уехали в Ирак воевать на стороне ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) и погибли, сегодня вернулись в Россию.

Ковсар и Сумайю обнаружили в женской тюрьме Багдада. Сразу в аэропорту их передали бабушкам, которые сегодня с внучками поедут домой в Махачкалу и Тюмень.



Зияд Сабсаби, полномочный представитель Чеченской Республики при президенте РФ: «Мы сегодня можем заявить о том, что в центральной, единственной женской тюрьме города Багдада, у нас не осталось ни одной сироты. Мы сегодня последних двух привезли на родину».



И сегодня же в Москву из Ливии вернулись граждане Белоруссии. Врачи Инна Бабуш и Сергей Здота работали там с 2010 года. В октябре этого года их задержали вооруженные люди, отобрали документы и поместили под домашний арест. Освобождение стало возможно при российском посредничестве.