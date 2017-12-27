Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    В МХТ имени Чехова опровергли сообщения о коме Табакова

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина
    В МХТ имени Чехова опровергли сообщения о коме Табакова

    В МХТ имени Чехова опровергли сообщения о коме Табакова

    В МХТ имени Чехова опровергли сообщения о коме Табакова
  • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина

    • Директор МХТ им. Чехова Юрий Кравец опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что народный артист СССР Олег Табаков находится в коме.

    Ранее СМИ сообщили, что Табакова, который находится в больнице, медики ввели в состояние искусственной комы. Кравец в интервью РИА Новости не подтвердил эти сообщения.

    Юрий Кравец: «Конечно, я опровергну эту информацию, которая не имеет под собой никаких оснований. Олег Павлович чувствует себя нормально».

    Художественный руководитель «Табакерки» был госпитализирован в конце ноября. Его сын Антон подтвердил поставленный медиками диагноз «воспаление легких». 25 декабря стало известно, что состояние актера резко ухудшилось.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru