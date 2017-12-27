В МХТ имени Чехова опровергли сообщения о коме Табакова

Директор МХТ им. Чехова Юрий Кравец опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что народный артист СССР Олег Табаков находится в коме.
Ранее СМИ сообщили, что Табакова, который находится в больнице, медики ввели в состояние искусственной комы. Кравец в интервью РИА Новости не подтвердил эти сообщения.
Юрий Кравец: «Конечно, я опровергну эту информацию, которая не имеет под собой никаких оснований. Олег Павлович чувствует себя нормально».
Художественный руководитель «Табакерки» был госпитализирован в конце ноября. Его сын Антон подтвердил поставленный медиками диагноз «воспаление легких». 25 декабря стало известно, что состояние актера резко ухудшилось.
Юрий Кравец: «Конечно, я опровергну эту информацию, которая не имеет под собой никаких оснований. Олег Павлович чувствует себя нормально».
Художественный руководитель «Табакерки» был госпитализирован в конце ноября. Его сын Антон подтвердил поставленный медиками диагноз «воспаление легких». 25 декабря стало известно, что состояние актера резко ухудшилось.
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