Лера Кудрявцева раскроет тайны личной жизни в новогоднем выпуске «Секрета на миллион»

30 декабря, в последнюю субботу уходящего года, зрителей НТВ ждет самый необычный выпуск программы «Секрет на миллион». Впервые в кресле игрока окажется сама ведущая программы — Лера Кудрявцева. До этого момента телезвезда никогда не участвовала в подобных экспериментах, но на этот раз она решилась рассказать всю правду о своей жизни.
Каждую субботу Лера Кудрявцева узнаёт самые сокровенные тайны звездных гостей шоу, удивительным образом получая от них смелые признания и сенсационные заявления. Однако сама телеведущая нечасто радует поклонников подробностями своей личной жизни. В своих интервью она не раз упоминала о том, что публично отвечать на вопросы, подобные тем, что звучат в программе, для нее недопустимо. Новогодний «Секрет на миллион» изменит правила игры.
Ведущими программы станут коллеги и друзья Леры: Николай Басков, Дмитрий Маликов, Ирина Дубцова, Елена Воробей. Они зададут Кудрявцевой самые откровенные вопросы о ее личной жизни, а мама, сестра и любимый муж популярной телеведущей поведают то, чего никогда и никому еще не рассказывали. Кроме того, в студии «Секрета на миллион» Лера Кудрявцева встретится со своим бывшим возлюбленным — Сергеем Лазаревым. Телезвезда впервые откровенно признается в том, что стало причиной их расставания. Но раскроет ли она свой самый главный секрет?
Громкие откровения, неожиданные музыкальные подарки от друзей Кудрявцевой и впервые на телевидении появление в студии кота телеведущей — Фофана, известного на всю страну.
Смотрите новогодний выпуск «Секрета на миллион» 30 декабря в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Ведущими программы станут коллеги и друзья Леры: Николай Басков, Дмитрий Маликов, Ирина Дубцова, Елена Воробей. Они зададут Кудрявцевой самые откровенные вопросы о ее личной жизни, а мама, сестра и любимый муж популярной телеведущей поведают то, чего никогда и никому еще не рассказывали. Кроме того, в студии «Секрета на миллион» Лера Кудрявцева встретится со своим бывшим возлюбленным — Сергеем Лазаревым. Телезвезда впервые откровенно признается в том, что стало причиной их расставания. Но раскроет ли она свой самый главный секрет?
Громкие откровения, неожиданные музыкальные подарки от друзей Кудрявцевой и впервые на телевидении появление в студии кота телеведущей — Фофана, известного на всю страну.
Смотрите новогодний выпуск «Секрета на миллион» 30 декабря в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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