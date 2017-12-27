СК: в трапе Пулково, с которого рухнули пассажирка с ребенком, использовалась самодельная деталь

Стали известны результаты трасологической экспертизы трапа, с которого в сентябре упали женщина и ее полуторагодовалая внучка.
Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте, в ходе экспертизы самоходного трапа выяснилось, что опорная ось его переходной площадки имеет конструкцию, принципиально отличающуюся от той, что предусмотрена заводом-изготовителем.
Следователи подчеркивают, что самодельный аналог не мог обеспечить безопасность при регулярных нагрузках на трап во время посадке и высадке пассажиров.
Напомним: трагедия в аэропорту Пулково произошла в конце сентября, когда при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, площадка трапа проломилась под женщиной и маленьким ребенком. Они упали на асфальт с высоты трех метров. В результате спустя две недели полуторагодовалая девочка скончалась в больнице.
Сейчас уголовное дело возбуждено в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта управляющей компании аэропорта Пулково. Ему вменяется недоброкачественный ремонт и эксплуатация технически неисправного транспортного оборудования.
Следователи подчеркивают, что самодельный аналог не мог обеспечить безопасность при регулярных нагрузках на трап во время посадке и высадке пассажиров.
Напомним: трагедия в аэропорту Пулково произошла в конце сентября, когда при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, площадка трапа проломилась под женщиной и маленьким ребенком. Они упали на асфальт с высоты трех метров. В результате спустя две недели полуторагодовалая девочка скончалась в больнице.
Сейчас уголовное дело возбуждено в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта управляющей компании аэропорта Пулково. Ему вменяется недоброкачественный ремонт и эксплуатация технически неисправного транспортного оборудования.
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