НТВ и Московская школа кино открывают второй курс по продюсированию ТВ-программ

Телеканал НТВ совместно с Московской школой кино запускает второй сезон образовательного «Курса НТВ: Продюсирование телевизионных программ». Программа ориентирована на широкую аудиторию — слушателей с небольшим опытом в медиа, а также тех, кто уже занимается производством
ТВ-контента и хочет попробовать себя в создании программ разных форматов.
На второй шаг в этом направлении создателей вдохновил успех первого «Курса НТВ», стартовавшего в марте 2017 года. Тогда студенты прошли четыре блока теоретических и практических занятий, каждый из которых вел ментор с богатым опытом работы на телевидении. Темами образовательных модулей были: лайфстайл-форматы, праймовые шоу, программы о звездах и общественно-политическое и информационное вещание. В финале курса у каждого студента был шанс защитить свой проект на итоговом питчинге перед менторами и куратором курса Тимуром Вайнштейном.
Идея проекта «Деньги к деньгам», предложенная Сергеем Сыркиным, как максимально продуманная и готовая к реализации, в настоящий момент находится на стадии подготовки пилотной версии.
Главным критерием отбора студентов на «Курс НТВ: Продюсирование телевизионных программ» снова станет наличие собственных идей творческого проекта для телеканала. Вторая образовательная программа разделена на четыре блока: введение, форматы в жанре лайфстайл, сторителлинг — программы о звездах, а также большие праймовые шоу.
У каждого направления свой ментор, который разрабатывает курс и ведет занятия. Собственным опытом со студентами поделятся продюсеры, создатели успешных проектов и топ-менеджеры. В рамках образовательных модулей звездные мастер-классы проведут ведущие НТВ Вадим Такменёв, Сергей Малозёмов, Наталья Мальцева, Сергей Майоров.
Обучение на курсе начнется 5 марта 2018 года и будет состоять из теоретических и практических занятий. За четыре месяца студенты познакомятся с особенностями разных телевизионных форматов, освоят специфику телевизионной драматургии, производства и продвижения проектов. В конце курса студенты примут участие в творческом питчинге перед менторами и куратором.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Преимущество „Курса НТВ“ заключается в том, что студенты могут получить уникальную информацию и перенять опыт как от сотрудников канала, так производителей и идеологов самых рейтинговых программ на российском телевидении. Благодаря тому, что на НТВ представлена огромная палитра жанров развлекательного контента, рассчитанного на различную аудиторию, программа курса охватывает основные типы так называемых non scripted форматов».
По его словам, как и в прошлом году, автору лучшей идеи НТВ поможет воплотить проект в жизнь. При этом студенты получат возможность поучаствовать непосредственно в съемочном процессе.
Мария Ситковская, директор Московской школы кино: «Московская школа кино осваивает новые направления в сфере медиа. Данный курс является лабораторией проектов, своего рода ответом на современный запрос в индустрии телевидения, которая нуждается в молодых специалистах, интересных идеях, обновленных форматах и жанрах. Опыт прошлого года можно назвать „разведкой боем“, который мы тщательно изучили и актуализировали, сделав содержание программы более последовательным и системным».
Ситковская отметила, что для Московской школы кино сотрудничество с телекомпанией НТВ — большая удача.
Мария Ситковская: «Компания НТВ сегодня активно развивает новые направления: меняет редакционную политику, экспериментирует с новыми форматами и открыта самым разным идеям. Тот факт, что ведущие звезды и профессионалы НТВ приходят в школу в качестве менторов и преподавателей, — огромный плюс и для образовательного процесса и, мы надеемся, для телеканала. Их уникальный опыт формирует знания и навыки слушателей. Участие менторов в презентациях проектов участников курса дает возможность узнать ближе ту аудиторию, которая интересна любому телевещателю. Это взаимовыгодное и успешное сотрудничество, которое мы будем активно развивать и укреплять новыми образовательными проектами».
Сергей Сыркин, победитель первого «Курса НТВ»: «Мы привыкли, что российское телевидение „локализует“ успешные за рубежом форматы. „Курс НТВ: Продюсирование телевизионных программ“ — первый в своем роде, направлен на поиск новых форматов. Курс работает на оба, так сказать, лагеря: и организаторов, и участников. Канал ищет молодую кровь, свежие идеи. Курсанты получают бесценный опыт по реализации своих задумок от ведущих и продюсеров канала, которые уже прошли свой путь, но без такой поддержки».
Павел Тихонов, финалист первого «Курса НТВ»: «Представьте, вам дают возможность запустить в производство свою телепрограмму на федеральном телеканале. Потом первые лица телеканала помогают с разработкой идеи, подсказывают, направляют. Сказка? Нет, это „Курс НТВ: Продюсирование телевизионных программ“. Этот курс я бы назвал не обучением, а полноценным сотрудничеством с телекомпанией. С первых дней курсанты вовлечены в производство. И самые думающие и изобретательные из них имеют возможность донести свою идею до зрителя и начать профессионально реализовываться в сфере производства телеконтента».
Армина Ванян, финалистка первого «Курса НТВ»: «„Курс“ был как глоток свежего воздуха. Во-первых, это была большая удача — встретиться с профессионалами своего дела. Во-вторых, те знания, которыми делились менторы, действительно ценны. И, в-третьих, защита проектов — это невероятная возможность заявить о себе, а также получить шанс осуществить свои идеи. Это шаг вперед к реализации себя как будущего профессионала. После завершения курса я устроилась на работу на самый добрый проект „Путешествие Деда Мороза с НТВ“ на должность продюсера. Я надеюсь, что в будущем меня ждут еще более интересные и значимые проекты для телевидения».
Эльмира Щербакова, участница первого сезона «Курса НТВ»: «Первый „Курс НТВ“, который я окончила, был, скорее, для тех, кто уже имел какое-либо отношение к телевидению и знает значение слов „формат“, „тайм-слот“, понимает различия между долей и рейтингом и с сожалением качает головой, если доля программы в прайм-тайм меньше 10. При этом у нас была возможность по-настоящему оценить особенности работы над форматами в разных жанрах. Например, мы составляли штатное расписание съемок в „лайфстайле“, затем изучили мировые тенденции праймовых шоу. В блоке „Общественно-политические и информационные программы“ мы готовили верстку итоговой недельной передачи. Само собой, в ходе курса очень запомнился блок „сторителлинг“ от Сергея Майорова, который никого не оставил равнодушным!»
Идея проекта «Деньги к деньгам», предложенная Сергеем Сыркиным, как максимально продуманная и готовая к реализации, в настоящий момент находится на стадии подготовки пилотной версии.
Главным критерием отбора студентов на «Курс НТВ: Продюсирование телевизионных программ» снова станет наличие собственных идей творческого проекта для телеканала. Вторая образовательная программа разделена на четыре блока: введение, форматы в жанре лайфстайл, сторителлинг — программы о звездах, а также большие праймовые шоу.
У каждого направления свой ментор, который разрабатывает курс и ведет занятия. Собственным опытом со студентами поделятся продюсеры, создатели успешных проектов и топ-менеджеры. В рамках образовательных модулей звездные мастер-классы проведут ведущие НТВ Вадим Такменёв, Сергей Малозёмов, Наталья Мальцева, Сергей Майоров.
Обучение на курсе начнется 5 марта 2018 года и будет состоять из теоретических и практических занятий. За четыре месяца студенты познакомятся с особенностями разных телевизионных форматов, освоят специфику телевизионной драматургии, производства и продвижения проектов. В конце курса студенты примут участие в творческом питчинге перед менторами и куратором.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Преимущество „Курса НТВ“ заключается в том, что студенты могут получить уникальную информацию и перенять опыт как от сотрудников канала, так производителей и идеологов самых рейтинговых программ на российском телевидении. Благодаря тому, что на НТВ представлена огромная палитра жанров развлекательного контента, рассчитанного на различную аудиторию, программа курса охватывает основные типы так называемых non scripted форматов».
По его словам, как и в прошлом году, автору лучшей идеи НТВ поможет воплотить проект в жизнь. При этом студенты получат возможность поучаствовать непосредственно в съемочном процессе.
Мария Ситковская, директор Московской школы кино: «Московская школа кино осваивает новые направления в сфере медиа. Данный курс является лабораторией проектов, своего рода ответом на современный запрос в индустрии телевидения, которая нуждается в молодых специалистах, интересных идеях, обновленных форматах и жанрах. Опыт прошлого года можно назвать „разведкой боем“, который мы тщательно изучили и актуализировали, сделав содержание программы более последовательным и системным».
Ситковская отметила, что для Московской школы кино сотрудничество с телекомпанией НТВ — большая удача.
Мария Ситковская: «Компания НТВ сегодня активно развивает новые направления: меняет редакционную политику, экспериментирует с новыми форматами и открыта самым разным идеям. Тот факт, что ведущие звезды и профессионалы НТВ приходят в школу в качестве менторов и преподавателей, — огромный плюс и для образовательного процесса и, мы надеемся, для телеканала. Их уникальный опыт формирует знания и навыки слушателей. Участие менторов в презентациях проектов участников курса дает возможность узнать ближе ту аудиторию, которая интересна любому телевещателю. Это взаимовыгодное и успешное сотрудничество, которое мы будем активно развивать и укреплять новыми образовательными проектами».
Сергей Сыркин, победитель первого «Курса НТВ»: «Мы привыкли, что российское телевидение „локализует“ успешные за рубежом форматы. „Курс НТВ: Продюсирование телевизионных программ“ — первый в своем роде, направлен на поиск новых форматов. Курс работает на оба, так сказать, лагеря: и организаторов, и участников. Канал ищет молодую кровь, свежие идеи. Курсанты получают бесценный опыт по реализации своих задумок от ведущих и продюсеров канала, которые уже прошли свой путь, но без такой поддержки».
Павел Тихонов, финалист первого «Курса НТВ»: «Представьте, вам дают возможность запустить в производство свою телепрограмму на федеральном телеканале. Потом первые лица телеканала помогают с разработкой идеи, подсказывают, направляют. Сказка? Нет, это „Курс НТВ: Продюсирование телевизионных программ“. Этот курс я бы назвал не обучением, а полноценным сотрудничеством с телекомпанией. С первых дней курсанты вовлечены в производство. И самые думающие и изобретательные из них имеют возможность донести свою идею до зрителя и начать профессионально реализовываться в сфере производства телеконтента».
Армина Ванян, финалистка первого «Курса НТВ»: «„Курс“ был как глоток свежего воздуха. Во-первых, это была большая удача — встретиться с профессионалами своего дела. Во-вторых, те знания, которыми делились менторы, действительно ценны. И, в-третьих, защита проектов — это невероятная возможность заявить о себе, а также получить шанс осуществить свои идеи. Это шаг вперед к реализации себя как будущего профессионала. После завершения курса я устроилась на работу на самый добрый проект „Путешествие Деда Мороза с НТВ“ на должность продюсера. Я надеюсь, что в будущем меня ждут еще более интересные и значимые проекты для телевидения».
Эльмира Щербакова, участница первого сезона «Курса НТВ»: «Первый „Курс НТВ“, который я окончила, был, скорее, для тех, кто уже имел какое-либо отношение к телевидению и знает значение слов „формат“, „тайм-слот“, понимает различия между долей и рейтингом и с сожалением качает головой, если доля программы в прайм-тайм меньше 10. При этом у нас была возможность по-настоящему оценить особенности работы над форматами в разных жанрах. Например, мы составляли штатное расписание съемок в „лайфстайле“, затем изучили мировые тенденции праймовых шоу. В блоке „Общественно-политические и информационные программы“ мы готовили верстку итоговой недельной передачи. Само собой, в ходе курса очень запомнился блок „сторителлинг“ от Сергея Майорова, который никого не оставил равнодушным!»
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