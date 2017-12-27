Московский метрополитен передумал закрывать «Охотный Ряд» на выход в новогоднюю ночь

Станция «Охотный Ряд» Сокольнической линии Московского метрополитена в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать в обычном режиме.
Ранее пресс-служба столичной подземки через свои официальные аккаунты в соцсетях предупредила москвичей и гостей столицы, что в новогоднюю ночь до 3:00 выйти со станции «Охотный Ряд» можно будет только по спецпропускам из-за концерта на Красной площади.
В настоящее время сообщения удалены, а в пресс-службе подземки «Интерфаксу» сообщили, что «выход со станции „Охотный Ряд“ в новогоднюю ночь ограничиваться не будет».
В настоящее время сообщения удалены, а в пресс-службе подземки «Интерфаксу» сообщили, что «выход со станции „Охотный Ряд“ в новогоднюю ночь ограничиваться не будет».
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