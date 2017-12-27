Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Спецоперация в Москве
    •  

    В Иванове спор из-за парковки закончился стрельбой

    комментировать
    • Фото: 37.мвд.рф
    В Иванове спор <nobr>из-за</nobr> парковки закончился стрельбой

    В Иванове спор из-за парковки закончился стрельбой

    В Иванове спор <nobr>из-за</nobr> парковки закончился стрельбой
  • Фото: 37.мвд.рф

    • Полицейские Ивановской области выясняют обстоятельства стрельбы на парковке.

    Конфликт произошел днем в среду на улице 8 Марта. Автомобилист выстрелил в лицо оппоненту и ударил его ножом.

    УМВД РФ по Ивановской области: «Предметом спора стал вопрос парковки автомашины. В ходе конфликта один мужчина выстрелил в лицо другому из газового пистолета и порезал ему ножом ногу».

    На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые и задержали злоумышленника.

    Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД региона Владислав Радостин, пострадавшего госпитализировали. Насколько серьезным оказались ранения, пока неизвестно.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru