В Иванове спор из-за парковки закончился стрельбой

Полицейские Ивановской области выясняют обстоятельства стрельбы на парковке.
Конфликт произошел днем в среду на улице 8 Марта. Автомобилист выстрелил в лицо оппоненту и ударил его ножом.
УМВД РФ по Ивановской области: «Предметом спора стал вопрос парковки автомашины. В ходе конфликта один мужчина выстрелил в лицо другому из газового пистолета и порезал ему ножом ногу».
На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые и задержали злоумышленника.
Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД региона Владислав Радостин, пострадавшего госпитализировали. Насколько серьезным оказались ранения, пока неизвестно.
УМВД РФ по Ивановской области: «Предметом спора стал вопрос парковки автомашины. В ходе конфликта один мужчина выстрелил в лицо другому из газового пистолета и порезал ему ножом ногу».
На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые и задержали злоумышленника.
Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД региона Владислав Радостин, пострадавшего госпитализировали. Насколько серьезным оказались ранения, пока неизвестно.
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