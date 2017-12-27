Изъятый у сына вице-президента ЛУКОЙЛа Gelandewagen выставили на торги

Ставший знаменитым внедорожник Mercedes, на котором сын
вице-президента нефтяной компании Руслан Шамсуаров устроил скандальный заезд по Москве, выставлен на торги.
Любой желающий может подать заявку и побороться за право стать новым хозяином автомобиля с историей. Речь о спортивной модели G63 AMG. Стоимость нового такого авто порядка 12 миллионов рублей. На сайте Росимущества указана стартовая цена автомобиля — 5,276 млн рублей, впрочем, если на этот лот не найдется покупателей, его цена будет постепенно снижаться.
Ранее сообщалось, что 17 октября 2016 года Гагаринский районный суд Москвы огласил приговор по уголовному делу о гонках на Gelandewagen. Троим фигурантам дела Абдувахобу Маджидову, Руслану Шамсуарову и Виктору Ускову инкриминировались угроза применения насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти. Маджидова, который управлял внедорожником, удирая от гаишников, суд полностью оправдал. Шамсуаров и Усков были признаны виновными только по одной статье. Суд приговорил обоих к 300 часам обязательных работ. Внедорожник Gelandewagen стоимостью около 10 млн рублей, на котором совершались преступления, был конфискован у сына вице-президента нефтяной компании в пользу государства.
После конфискации автомобиля Шамсуаров разместил в своем Instagram обращение к силовикам, неназванным генерал-майору и генерал-лейтенанту. Он потребовал прекратить якобы оказываемое на них давление, не допустить перехода Gelandewagen в распоряжение Росимущества, а также провести до Мосгорсуда новое расследование. В противном случае он пригрозил передать всю имеющуюся у него информацию в органы, которые проведут внутреннее расследование.
Ранее сообщалось, что 17 октября 2016 года Гагаринский районный суд Москвы огласил приговор по уголовному делу о гонках на Gelandewagen. Троим фигурантам дела Абдувахобу Маджидову, Руслану Шамсуарову и Виктору Ускову инкриминировались угроза применения насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти. Маджидова, который управлял внедорожником, удирая от гаишников, суд полностью оправдал. Шамсуаров и Усков были признаны виновными только по одной статье. Суд приговорил обоих к 300 часам обязательных работ. Внедорожник Gelandewagen стоимостью около 10 млн рублей, на котором совершались преступления, был конфискован у сына вице-президента нефтяной компании в пользу государства.
После конфискации автомобиля Шамсуаров разместил в своем Instagram обращение к силовикам, неназванным генерал-майору и генерал-лейтенанту. Он потребовал прекратить якобы оказываемое на них давление, не допустить перехода Gelandewagen в распоряжение Росимущества, а также провести до Мосгорсуда новое расследование. В противном случае он пригрозил передать всю имеющуюся у него информацию в органы, которые проведут внутреннее расследование.
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