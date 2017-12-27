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    Мошенник обманул десятки одаренных детей, прикрываясь фамилией Киркорова. мошенничество, Нижний Новгород. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМошенник обманул десятки одаренных детей, прикрываясь фамилией Киркорова

    Мошенник обманул десятки одаренных детей, прикрываясь фамилией Киркорова

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    Мошенник обманул десятки одаренных детей, прикрываясь фамилией Киркорова

    Мошенник обманул десятки одаренных детей, прикрываясь фамилией Киркорова

    Мошенник обманул десятки одаренных детей, прикрываясь фамилией Киркорова

      Десятки одаренных детей из Нижнего Новгорода узнали, что чуда, которого они так ждали в преддверии Нового года, не произойдет. Дети должны были участвовать в престижном песенном конкурсе. В городе появился некий продюсер, который якобы занимался организацией мероприятия. Он пообещал, что в жюри будет Бедрос Киркоров. Собрал деньги с участников в качестве взносов и пропал.

      Отец поп-короля российской эстрады узнал о скандале от корреспондентов НТВ.

      Очередная попытка связаться с организатором детского конкурса, который так и не состоялся, снова не увенчалась успехом. Андрей Калинкин теперь недоступен ни по телефону, ни в социальной сети. Мужчина пообещал школьникам выступление перед самим Бедросом Киркоровым, собрал за участие в фестивале по 2000 рублей и исчез. В итоге — ни конкурса, ни денег, ни извинений. А собрать с родителей удалось как минимум 400 тысяч рублей.

      Сам народный артист к мероприятию не имеет никакого отношения. По словам Бедроса Киркорова, ему действительно звонил какой-то продюсер, предлагал место в жюри детского конкурса. Но согласия он так и не получил. Выходит, именем артиста просто воспользовались.

      Выступить перед Киркоровым планировали 200 детей. Ни у кого даже в мыслях не было, что конкурс может оказаться обыкновенной аферой. Родители юных талантов написали официальную претензию Калинкину с требованием немедленно вернуть деньги, но он пока никому не ответил. В полиции тем временем начали проверку.

      Подробности — в видеоматериале.

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