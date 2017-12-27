Мошенник обманул десятки одаренных детей, прикрываясь фамилией Киркорова

Десятки одаренных детей из Нижнего Новгорода узнали, что чуда, которого они так ждали в преддверии Нового года, не произойдет. Дети должны были участвовать в престижном песенном конкурсе. В городе появился некий продюсер, который якобы занимался организацией мероприятия. Он пообещал, что в жюри будет Бедрос Киркоров. Собрал деньги с участников в качестве взносов и пропал.

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Очередная попытка связаться с организатором детского конкурса, который так и не состоялся, снова не увенчалась успехом. Андрей Калинкин теперь недоступен ни по телефону, ни в социальной сети. Мужчина пообещал школьникам выступление перед самим Бедросом Киркоровым, собрал за участие в фестивале по 2000 рублей и исчез. В итоге — ни конкурса, ни денег, ни извинений. А собрать с родителей удалось как минимум 400 тысяч рублей.



Сам народный артист к мероприятию не имеет никакого отношения. По словам Бедроса Киркорова, ему действительно звонил какой-то продюсер, предлагал место в жюри детского конкурса. Но согласия он так и не получил. Выходит, именем артиста просто воспользовались.



Выступить перед Киркоровым планировали 200 детей. Ни у кого даже в мыслях не было, что конкурс может оказаться обыкновенной аферой. Родители юных талантов написали официальную претензию Калинкину с требованием немедленно вернуть деньги, но он пока никому не ответил. В полиции тем временем начали проверку.



Подробности — в видеоматериале.

