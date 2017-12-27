Путин и Назарбаев обсудили «переход к другому качеству отношений» РФ и Казахстана

Владимир Путин встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Лидеры общались и накануне в ходе переговоров глав стран СНГ.
На сегодняшней встрече обсуждалось экономическое сотрудничество России и Казахстана.
Владимир Путин, президент РФ: «Мне очень приятно иметь возможность не только вчера в ходе нашей совместной неформальной встречи со всеми коллегами стран СНГ встретиться и обсудить двусторонние отношения, но и сегодня продолжить нашу совместную работу.
И в начале беседы хотел бы отметить, что отношения между Казахстаном и Россией развиваются, и очень успешно. Рост товарооборота у нас составил за первые 10 месяцев текущего года более 34%. Это серьезное движение вперед.
Но, собственно говоря, даже не это главное. И, может быть, не то, что у нас накопленных прямых инвестиций в казахстанскую экономику свыше 10 миллиардов, а важно то, что мы переходим к другому качеству наших отношений».
Накануне лидеры говорили о ситуации в Сирии. Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с успешной операцией ВКС РФ в арабской республике.
Владимир Путин, президент РФ: «Мне очень приятно иметь возможность не только вчера в ходе нашей совместной неформальной встречи со всеми коллегами стран СНГ встретиться и обсудить двусторонние отношения, но и сегодня продолжить нашу совместную работу.
И в начале беседы хотел бы отметить, что отношения между Казахстаном и Россией развиваются, и очень успешно. Рост товарооборота у нас составил за первые 10 месяцев текущего года более 34%. Это серьезное движение вперед.
Но, собственно говоря, даже не это главное. И, может быть, не то, что у нас накопленных прямых инвестиций в казахстанскую экономику свыше 10 миллиардов, а важно то, что мы переходим к другому качеству наших отношений».
Накануне лидеры говорили о ситуации в Сирии. Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с успешной операцией ВКС РФ в арабской республике.
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