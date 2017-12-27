Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником — Днем спасателя.

Глава государства отметил, что российская служба спасения стала для миллионов людей во всем мире символом надежды и эффективной помощи в самых сложных обстоятельствах.



Владимир Путин: «Каждая нештатная ситуация требует от вас предельной собранности, выдержки, умения быстро принимать единственно верное решение».



По словам Путина, высокие профессиональные качества, готовность грамотно и оперативно справляться с поставленными задачами спасатели продемонстрировали и за пределами России.

