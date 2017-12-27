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    Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. МЧС, Путин, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

    Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

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    Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

    Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

    Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

      Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником — Днем спасателя.

      Глава государства отметил, что российская служба спасения стала для миллионов людей во всем мире символом надежды и эффективной помощи в самых сложных обстоятельствах.

      Владимир Путин: «Каждая нештатная ситуация требует от вас предельной собранности, выдержки, умения быстро принимать единственно верное решение».

      По словам Путина, высокие профессиональные качества, готовность грамотно и оперативно справляться с поставленными задачами спасатели продемонстрировали и за пределами России.

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