Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником — Днем спасателя.
Глава государства отметил, что российская служба спасения стала для миллионов людей во всем мире символом надежды и эффективной помощи в самых сложных обстоятельствах.
Владимир Путин: «Каждая нештатная ситуация требует от вас предельной собранности, выдержки, умения быстро принимать единственно верное решение».
По словам Путина, высокие профессиональные качества, готовность грамотно и оперативно справляться с поставленными задачами спасатели продемонстрировали и за пределами России.
Владимир Путин: «Каждая нештатная ситуация требует от вас предельной собранности, выдержки, умения быстро принимать единственно верное решение».
По словам Путина, высокие профессиональные качества, готовность грамотно и оперативно справляться с поставленными задачами спасатели продемонстрировали и за пределами России.
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