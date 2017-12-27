Потеряна связь с запущенным с Байконура спутником «Ангосат»

Связь со спутником «Ангосат», запущенным с Байконура в ночь на 27 декабря, пропала после отделения аппарата от разгонного блока.
Пуск ракеты-носителя «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат» и ангольским спутником «Ангосат» прошел в штатном режиме. От «Фрегата» аппарат отделился в запланированное время и вышел на связь. Телеметрия поначалу поступала в полном объеме, однако вскоре она пропала.
По данным источника «Интерфакса» на космодроме, связь могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей.
Источник ТАСС добавил, что связь была потеряна на этапе раскрытия солнечных батарей. По его словам, шансы на то, что связь со спутником будет восстановлена и он продолжит работу в штатном режиме, есть.
Космический аппарат «Ангосат-1» был построен корпорацией РКК «Энергия» по заказу Анголы. Запуск ракеты-носителя «Зенит-2» с аппаратом изначально был намечен на 7 декабря, однако был отложен из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат».
По данным источника «Интерфакса» на космодроме, связь могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей.
Источник ТАСС добавил, что связь была потеряна на этапе раскрытия солнечных батарей. По его словам, шансы на то, что связь со спутником будет восстановлена и он продолжит работу в штатном режиме, есть.
Космический аппарат «Ангосат-1» был построен корпорацией РКК «Энергия» по заказу Анголы. Запуск ракеты-носителя «Зенит-2» с аппаратом изначально был намечен на 7 декабря, однако был отложен из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат».
#АнгосатPosted by Роскосмос on Tuesday, December 26, 2017
Фотографии пуска ракеты-носителя «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат-СБ» и космическим аппаратом «Ангосат» // 26 декабря 2017 года
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