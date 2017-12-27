На Барбадосе застрелили двоюродного брата Рианны

На Барбадосе на второй день Рождества был убит двоюродный брат американской певицы Рианны.
Как сообщает Sky News, речь идет о 21-летнем Тэвоне Кайсине Аллейне. Он прогуливался у своего дома вечером во вторник. В этот момент неизвестный несколько раз выстрелил в Тэвона и скрылся. От полученных ранений молодой человек скончался.
Рианна в своем Instagram выложила последнее фото с кузеном и прокомментировала произошедшее.
Рианна: «Покойся с миром, кузен… Не могу поверить, что только вчера вечером я обнимала тебя! Не могла представить, что это будет последний раз, когда я чувствовала тепло в твоем теле!!!»
Он добавила, что всегда будет любить родственника, а также призвала прекратить насилие с использованием оружия на острове.
Рианна в своем Instagram выложила последнее фото с кузеном и прокомментировала произошедшее.
Рианна: «Покойся с миром, кузен… Не могу поверить, что только вчера вечером я обнимала тебя! Не могла представить, что это будет последний раз, когда я чувствовала тепло в твоем теле!!!»
Он добавила, что всегда будет любить родственника, а также призвала прекратить насилие с использованием оружия на острове.
Комментарии