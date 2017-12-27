Скандал в Скотленд-Ярде: полиция Лондона пересмотрит десятки дел о сексуальных преступлениях

Громкий скандал разгорелся в Скотленд-Ярде . Студент из Лондона Лайам Аллан обвинил полицейских в том, что они намеренно скрывали доказательства его невиновности в изнасиловании, и заявил, что намерен с ними судиться.

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Под следствием по делу о домогательствах и изнасиловании Лайам Аллан находился два года — до тех пор, пока не добился, чтобы следователи приобщили к делу его переписку с «жертвой». Из нее стало ясно, что девушка сама преследовала симпатичного молодого человека и писала об этом подругам. Сообщений было очень много — 40 тысяч, и полиция их читала. Из них было очевидно, что Лайам невиновен, но следствие тянули два года и довели до суда, а юношу — до нервного расстройства.



Лайам Аллан: «Очевидно, что в системе есть серьезные провалы и сбои — от начала до конца, и нужно ими заниматься».



Девушка за ложное обвинение может сесть в тюрьму примерно на столько же, на сколько ее друга посадили бы за само изнасилование. Но ничего не сообщается о наказании полицейского, который знал о невиновности Лайама, однако не останавливал судебный процесс. Мотивация детектива Марка Азарайи непонятна — то ли он надеялся, что юношу все равно посадят и он поставит себе в ежедневник плюсик, то ли боялся самостоятельно, без судьи, остановить процесс и отпустить студента. Он точно знал, что изнасилования не было, однако тянул дело до суда.



Похожий случай произошел с Исааком Итиари, с которого сняли обвинение в изнасиловании 15-летней девочки после того, как из ее СМС стало понятно, что она уверенно врала про свой возраст, приписывая себе недостающие три года. Но на тот момент Исаак уже просидел в тюрьме четыре месяца по обвинению в педофилии. Его дело вел тот же самый полицейский Азарайя.



Теперь Скотленд-Ярд собирается провести ревизию как минимум 30 имеющихся обвинений в изнасиловании.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.