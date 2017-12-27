Житель Кирова выгнал трехлетнего пасынка босиком на мороз

В Кирове мужчина выгнал на улицу в мороз трехлетнего ребенка. Спасли малыша соседи — они услышали крики о помощи и вызвали медиков.

Понимая, что медлить нельзя, фельдшеры отнесли ребенка в салон спецмашины. Там его укрыли и напоили горячим чаем. Только после этого дрожь отпустила малыша. На мороз трехлетнего мальчика выгнали босиком и в одной майке. Пока фельдшеры делали все, чтобы избежать последствий переохлаждения, рядом — в полицейском УАЗе — давал показания отчим ребенка. Это он выставил пасынка на улицу в минус 15.



Внятных объяснений от мужчины стражам порядка получить не удалось. Не исключено, что мужчина был пьян или находился под действием психотропных препаратов. Это станет понятно после экспертизы. Полицейским он сразу признался: раньше стоял на учете в наркодиспансере. Но якобы давно взялся за ум и исправился. Как выяснилось, матери малыша дома не было. Она работает медсестрой в больнице и в этот момент находилась на дежурстве.



По словам соседки, родной отец малыша ушел из семьи почти сразу же после его рождения. Мать воспитывала мальчика одна, а в прошлом году привела в дом сожителя. И первое время тот якобы был очень внимателен к пасынку. Что заставило его изменить отношение к ребенку, теперь предстоит выяснить сыщикам.



Как часто в семье прибегали к подобным методам воспитания, сейчас пытаются разобраться правоохранители. По их словам, мальчик был очень напуган и совершенно не хотел возвращаться домой. Скорее всего, ему понадобится помощь психологов.



Подробности — в видеоматериале.