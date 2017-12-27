Лавров: конгресс нацдиалога САР поможет создать базу для конституционной реформы

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что конгресс национального диалога Сирии поможет ООН завязать в Женеве прямой диалог между правительством САР и оппозицией.
В Москве также полагают, что конгресс нацидиалога в Сочи позволит создать базу для проведения конституционной реформы в Сирии.
Сергей Лавров: «Наша цель — создать максимально репрезентативную базу для запуска конституционный реформы, условия которой должны быть, конечно, согласованы самими сирийцами».
С таким заявлением министр выступил на встрече с лидером сирийского оппозиционного движения «Сирия Завтра» Ахмедом Джарбой, передает «Интерфакс». Глава российского внешнеполитического ведомства также рассчитывает, что конгресс национального сирийского диалога поможет спецпосланнику ООН Стаффану де Мистуре и его коллегам завязать прямой диалог без предварительных условий между властями САР и оппозицией в Женеве.
По словам министра, Москва видит широкую поддержку сирийцами предстоящего конгресса.
Сергей Лавров: «Приглашены на конгресс, как вы знаете, и внешние оппозиционеры, включая тех, кто объединился в делегацию для переговоров с правительством на женевском треке».
Кроме того, Лавров затронул тему борьбы с терроризмом в Сирии, передает РИА Новости. Как он считает, боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещенной в РФ организации — ред.) получают помощь извне. Разгром этой группировки — главная антитеррористическая задача в Сирии на данный момент.
Сергей Лавров: «Сейчас, конечно, главной антитеррористической задачей является разгром также „Джебхат ан-Нусры“».
Как он отметил, сирийская армия и ее союзники при поддержки России теснят боевиков этой группировки, но сопротивление пока есть.
Сергей Лавров: «Но они пока еще сопротивляются, в том числе, по нашим данным, за счет получения помощи извне. Но, как сказал наш президент, в случае рецидивов террористической активности мы будем активнейшими образом с помощью наших ВКС поддерживать действия сирийской армии».
Для поддержки сирийской армии в этой борьбе будут использованы российские базы в Тартусе и Хмеймиме.
Сергей Лавров: «Наша цель — создать максимально репрезентативную базу для запуска конституционный реформы, условия которой должны быть, конечно, согласованы самими сирийцами».
С таким заявлением министр выступил на встрече с лидером сирийского оппозиционного движения «Сирия Завтра» Ахмедом Джарбой, передает «Интерфакс». Глава российского внешнеполитического ведомства также рассчитывает, что конгресс национального сирийского диалога поможет спецпосланнику ООН Стаффану де Мистуре и его коллегам завязать прямой диалог без предварительных условий между властями САР и оппозицией в Женеве.
По словам министра, Москва видит широкую поддержку сирийцами предстоящего конгресса.
Сергей Лавров: «Приглашены на конгресс, как вы знаете, и внешние оппозиционеры, включая тех, кто объединился в делегацию для переговоров с правительством на женевском треке».
Кроме того, Лавров затронул тему борьбы с терроризмом в Сирии, передает РИА Новости. Как он считает, боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещенной в РФ организации — ред.) получают помощь извне. Разгром этой группировки — главная антитеррористическая задача в Сирии на данный момент.
Сергей Лавров: «Сейчас, конечно, главной антитеррористической задачей является разгром также „Джебхат ан-Нусры“».
Как он отметил, сирийская армия и ее союзники при поддержки России теснят боевиков этой группировки, но сопротивление пока есть.
Сергей Лавров: «Но они пока еще сопротивляются, в том числе, по нашим данным, за счет получения помощи извне. Но, как сказал наш президент, в случае рецидивов террористической активности мы будем активнейшими образом с помощью наших ВКС поддерживать действия сирийской армии».
Для поддержки сирийской армии в этой борьбе будут использованы российские базы в Тартусе и Хмеймиме.
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