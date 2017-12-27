В Германии круизный лайнер врезался в опору моста: десятки пострадавших

На западе Германии в ночь на среду круизный лайнер с туристами врезался в опору моста.
Инцидент произошел на реке Рейн. На борту судна, направлявшегося из немецкого Дуйсбурга в город Арнем на востоке Нидерландов, находились 103 пассажира, среди них — подданные Бельгии, Люксембурга и Нидерландов. Кроме того, на судне было 26 членов экипажа.
В результате происшествия пострадали не менее 27 человек, пять из которых получили серьезные, но неопасные для жизни травмы.
После инцидента мост был закрыт, эксперты и инженеры проверяют его на прочность и определяют, насколько серьезно повреждена опора, сообщает «Интерфакс».
В результате происшествия пострадали не менее 27 человек, пять из которых получили серьезные, но неопасные для жизни травмы.
После инцидента мост был закрыт, эксперты и инженеры проверяют его на прочность и определяют, насколько серьезно повреждена опора, сообщает «Интерфакс».
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