Метрополитен сообщил о закрытии выхода с «Охотного Ряда» в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь выйти со станции метро «Охотный Ряд» в Москве можно будет только по спецпропускам, сообщили в метрополитене. Позже в метро опровергли эту информацию.
Выход со станции будет закрыт до 3:00 1 января из-за праздничного концерта на Красной площади. Попасть на само мероприятие можно будет также только по специальным пригласительным.
В метрополитене советуют москвичам и гостям столицы для выхода в центр города пользоваться соседними станциями.
Удаленное сообщение в Twitter Московского метрополитена:
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UPD Позже в метрополитене сообщили, что закрывать «Охотный Ряд» на выход в новогоднюю ночь не планируется.
В новогоднюю ночь столичная подземка будет работать круглосуточно.
В метрополитене советуют москвичам и гостям столицы для выхода в центр города пользоваться соседними станциями.
Удаленное сообщение в Twitter Московского метрополитена:
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В новогоднюю ночь в связи с концертом на Красной площади выход в город со станции «Охотный Ряд» до 03:00 будет осуществляться только по специальным пропускам.— Московское метро (@MetroOperativno) December 27, 2017
Для выхода пользуйтесь станциями: «Китай-город», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Новокузнецкая». pic.twitter.com/Mahewjrqrd
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UPD Позже в метрополитене сообщили, что закрывать «Охотный Ряд» на выход в новогоднюю ночь не планируется.
В новогоднюю ночь столичная подземка будет работать круглосуточно.
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