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Спецоперация в Москве
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    Метрополитен сообщил о закрытии выхода с «Охотного Ряда» в новогоднюю ночь

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    • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
    Метрополитен сообщил о закрытии выхода с «Охотного Ряда» в новогоднюю ночь

    Метрополитен сообщил о закрытии выхода с «Охотного Ряда» в новогоднюю ночь

    Метрополитен сообщил о закрытии выхода с «Охотного Ряда» в новогоднюю ночь
  • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

    • В новогоднюю ночь выйти со станции метро «Охотный Ряд» в Москве можно будет только по спецпропускам, сообщили в метрополитене. Позже в метро опровергли эту информацию.

    Выход со станции будет закрыт до 3:00 1 января из-за праздничного концерта на Красной площади. Попасть на само мероприятие можно будет также только по специальным пригласительным.

    В метрополитене советуют москвичам и гостям столицы для выхода в центр города пользоваться соседними станциями.

    Удаленное сообщение в Twitter Московского метрополитена:
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    UPD Позже в метрополитене сообщили, что закрывать «Охотный Ряд» на выход в новогоднюю ночь не планируется.

    В новогоднюю ночь столичная подземка будет работать круглосуточно.

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