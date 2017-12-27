Метрополитен сообщил о закрытии выхода с «Охотного Ряда» в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в связи с концертом на Красной площади выход в город со станции «Охотный Ряд» до 03:00 будет осуществляться только по специальным пропускам.

Для выхода пользуйтесь станциями: «Китай-город», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Новокузнецкая». pic.twitter.com/Mahewjrqrd — Московское метро (@MetroOperativno) December 27, 2017

Выход со станции будет закрыт до 3:00 1 января из-за праздничного концерта на Красной площади. Попасть на само мероприятие можно будет также только по специальным пригласительным.В метрополитене советуют москвичам и гостям столицы для выхода в центр города пользоваться соседними станциями.Удаленное сообщение в Twitter Московского метрополитена:---------UPD Позже в метрополитене сообщили, что закрывать «Охотный Ряд» на выход в новогоднюю ночь не планируется.В новогоднюю ночь столичная подземка будет работать круглосуточно.