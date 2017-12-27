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Спецоперация в Москве
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    Мужчина избил водителя скорой помощи в Подмосковье

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    Мужчина избил водителя скорой помощи в Подмосковье

    Мужчина избил водителя скорой помощи в Подмосковье

    Полицейские разыскивают мужчину, ударившего водителя скорой помощи во время дорожного конфликта в Люберцах.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел 26 декабря на Инициативной улице.

    Из сообщения ГУ МВД по Московской области: «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между 54-летним водителем скорой помощи и водителем автомобиля Volkswagen Touareg произошел конфликт, в результате которого водитель спецавтомобиля получил телесные повреждения».

    Полиция проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления и задержания злоумышленника.

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