Мужчина избил водителя скорой помощи в Подмосковье

Полицейские разыскивают мужчину, ударившего водителя скорой помощи во время дорожного конфликта в Люберцах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел 26 декабря на Инициативной улице.



Из сообщения ГУ МВД по Московской области: «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между 54-летним водителем скорой помощи и водителем автомобиля Volkswagen Touareg произошел конфликт, в результате которого водитель спецавтомобиля получил телесные повреждения».



Полиция проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления и задержания злоумышленника.