«Что-то коротило»: на салатовой ветке московского метро встали поезда

Поезда вообще не едут с римской в сторону Чкаловской. Зачем вы врете про увеличенные интервалы? — Igor (@Apple_Rover) December 27, 2017

Как раз стою в поезде, причину бы понять. Такое чувство, что мой поезд не может поехать )) — Влад (@EvkIh4iXyOXOjkx) December 27, 2017

Что-то коротило в переезде между Дубровкой и Крестьянской заставой — Влад (@EvkIh4iXyOXOjkx) December 27, 2017

11:40 Люблинско-Дмитровская линия. Движение вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) December 27, 2017