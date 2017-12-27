«Что-то коротило»: на салатовой ветке московского метро встали поезда

Сбой в движении поездов произошел на
Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.
В администрации московской подземки сообщили, что на южном участке поезда двигаются с увеличенным интервалом по направлению в центр «по техническим причинам».
Пассажиры с формулировками метрополитена категорически не согласны. По их словам, поезда вообще перестали ходить.
Один из пассажиров написал в Twitter, что в тоннеле на участке между станциями «Дубровка» и «Крестьянская застава» «что-то коротило».
Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что в тоннеле между станциями «Дубровка» и «Чкаловская», застрял сломавшийся поезд.
С 11:40, по данным метрополитена, движение на линии начали вводить в привычный график.
Пассажиры с формулировками метрополитена категорически не согласны. По их словам, поезда вообще перестали ходить.
Поезда вообще не едут с римской в сторону Чкаловской. Зачем вы врете про увеличенные интервалы?— Igor (@Apple_Rover) December 27, 2017
Как раз стою в поезде, причину бы понять. Такое чувство, что мой поезд не может поехать ))— Влад (@EvkIh4iXyOXOjkx) December 27, 2017
Один из пассажиров написал в Twitter, что в тоннеле на участке между станциями «Дубровка» и «Крестьянская застава» «что-то коротило».
Что-то коротило в переезде между Дубровкой и Крестьянской заставой— Влад (@EvkIh4iXyOXOjkx) December 27, 2017
Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что в тоннеле между станциями «Дубровка» и «Чкаловская», застрял сломавшийся поезд.
С 11:40, по данным метрополитена, движение на линии начали вводить в привычный график.
11:40 Люблинско-Дмитровская линия. Движение вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno) December 27, 2017
Комментарии