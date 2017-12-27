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Спецоперация в Москве
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    «Что-то коротило»: на салатовой ветке московского метро встали поезда

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    • Фото: Пётр Шкуматов / vk.com
    <nobr>«Что-то</nobr> коротило»: на салатовой ветке московского метро встали поезда

    «Что-то коротило»: на салатовой ветке московского метро встали поезда

    <nobr>«Что-то</nobr> коротило»: на салатовой ветке московского метро встали поезда
  • Фото: Пётр Шкуматов / vk.com

    • Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.

    В администрации московской подземки сообщили, что на южном участке поезда двигаются с увеличенным интервалом по направлению в центр «по техническим причинам».

    Пассажиры с формулировками метрополитена категорически не согласны. По их словам, поезда вообще перестали ходить.




    Один из пассажиров написал в Twitter, что в тоннеле на участке между станциями «Дубровка» и «Крестьянская застава» «что-то коротило».



    Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что в тоннеле между станциями «Дубровка» и «Чкаловская», застрял сломавшийся поезд.

    С 11:40, по данным метрополитена, движение на линии начали вводить в привычный график.

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