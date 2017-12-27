Глухонемая женщина до смерти забила подругу в Братске

В городе Братск Иркутской области
36-летняя местная жительница до смерти забила свою 48-летнюю подругу. Примечательно, что подруги, а также все свидетели ЧП — глухонемые.
Как сообщают местные СМИ, убийство произошло во время застолья с алкоголем. Женщины вспомнили былые обиды и крепко поругались. Взаимные оскорбления переросли в драку. В итоге одна из женщин несколько раз ударила по голове другую, которая от полученных травм скончалась.
Расследование несколько осложнило то, что все участники дела — потерпевшая, подозреваемая, свидетели и родственники — оказались глухонемыми. Допрашивать их пришлось с помощью сурдопереводчика.
Сообщается, что женщина раскаивается в убийстве. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Расследование несколько осложнило то, что все участники дела — потерпевшая, подозреваемая, свидетели и родственники — оказались глухонемыми. Допрашивать их пришлось с помощью сурдопереводчика.
Сообщается, что женщина раскаивается в убийстве. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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