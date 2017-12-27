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    Глухонемая женщина до смерти забила подругу в Братске

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    Глухонемая женщина до смерти забила подругу в Братске

    Глухонемая женщина до смерти забила подругу в Братске

    В городе Братск Иркутской области 36-летняя местная жительница до смерти забила свою 48-летнюю подругу. Примечательно, что подруги, а также все свидетели ЧП — глухонемые.

    Как сообщают местные СМИ, убийство произошло во время застолья с алкоголем. Женщины вспомнили былые обиды и крепко поругались. Взаимные оскорбления переросли в драку. В итоге одна из женщин несколько раз ударила по голове другую, которая от полученных травм скончалась.

    Расследование несколько осложнило то, что все участники дела — потерпевшая, подозреваемая, свидетели и родственники — оказались глухонемыми. Допрашивать их пришлось с помощью сурдопереводчика.

    Сообщается, что женщина раскаивается в убийстве. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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