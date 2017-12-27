Участники «Ты супер! Танцы» сплясали для Деда Мороза в Вологде

Дед Мороз порадовал своим личным визитом жителей Вологды и Череповца. За два дня он посетил несколько школ и интернатов. В одном из них встретился с участниками проекта «Ты супер! Танцы».
Вологодская область — родная земля зимнего волшебника, где он не был больше месяца. Проехав всю Россию от Владивостока до Калининграда, он вернулся. И привез с собой главный подарок для всех земляков — эти горы снега.
Елена и ее девять детей ждали снега как чуда. Традиционная новогодняя фотосессия — на этот раз с волком — была на грани срыва. Елена в Череповце номер один по нескольким пунктам: первая женщина-водитель автобуса и приемная мама №1. Семь из девяти ребят Елена приютила и растит в одиночку. Такие разные — одна семья, которая уж очень любит фотографироваться. Фотопринтер просили? Получили.
Днем ранее Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, стал тоже №1. Он уже известен зрителям НТВ — здесь вырастили звезд шоу «Ты супер! Танцы» Наташу и Даниила Машановых. Своей пионерской пляске они научили уже всех ребят. И доброй традиции нахваливать выступающих — тоже.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
Елена и ее девять детей ждали снега как чуда. Традиционная новогодняя фотосессия — на этот раз с волком — была на грани срыва. Елена в Череповце номер один по нескольким пунктам: первая женщина-водитель автобуса и приемная мама №1. Семь из девяти ребят Елена приютила и растит в одиночку. Такие разные — одна семья, которая уж очень любит фотографироваться. Фотопринтер просили? Получили.
Днем ранее Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, стал тоже №1. Он уже известен зрителям НТВ — здесь вырастили звезд шоу «Ты супер! Танцы» Наташу и Даниила Машановых. Своей пионерской пляске они научили уже всех ребят. И доброй традиции нахваливать выступающих — тоже.
Узнаете наших участников #ТыСуперТанцы?😊Опубликовано Путешествие Деда Мороза 25 декабря 2017 г.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
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