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    К ЧМ-2018 в Россию завезут партию элитного шампанского в обход ЕГАИС. алкоголь, импорт, налоги и пошлины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВК ЧМ-2018 в Россию завезут партию элитного шампанского в обход ЕГАИС

    К ЧМ-2018 в Россию завезут партию элитного шампанского в обход ЕГАИС

    5 комментариев
    К <nobr>ЧМ-2018</nobr> в Россию завезут партию элитного шампанского в обход ЕГАИС

    К ЧМ-2018 в Россию завезут партию элитного шампанского в обход ЕГАИС

    К <nobr>ЧМ-2018</nobr> в Россию завезут партию элитного шампанского в обход ЕГАИС

      Правительство России дало согласие на безакцизный ввоз в страну к чемпионату мира по футболу 127 тысяч бутылок элитного французского шампанского. То есть производитель налог с него в российский бюджет не заплатит и в системе госконтроля алкоголя ЕГАИС его не учтут.

      По информации газеты «Известия», правительство предлагает вывести из-под закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта» конкретную марку шампанского.

      Продавать его не будут, оно предназначено для гостей чемпионата мира на официальных мероприятиях.

      Такую идею инициировали в Минспорте, объяснив это тем, что, если следовать нормам, производителю пришлось бы представить госорганам большое количество документов.

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