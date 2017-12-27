К ЧМ-2018 в Россию завезут партию элитного шампанского в обход ЕГАИС

Правительство России дало согласие на безакцизный ввоз в страну к чемпионату мира по футболу 127 тысяч бутылок элитного французского шампанского. То есть производитель налог с него в российский бюджет не заплатит и в системе госконтроля алкоголя ЕГАИС его не учтут.
По информации газеты «Известия», правительство предлагает вывести из-под закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта» конкретную марку шампанского.
Продавать его не будут, оно предназначено для гостей чемпионата мира на официальных мероприятиях.
Такую идею инициировали в Минспорте, объяснив это тем, что, если следовать нормам, производителю пришлось бы представить госорганам большое количество документов.
Продавать его не будут, оно предназначено для гостей чемпионата мира на официальных мероприятиях.
Такую идею инициировали в Минспорте, объяснив это тем, что, если следовать нормам, производителю пришлось бы представить госорганам большое количество документов.
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