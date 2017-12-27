Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору красной икры

В преддверии Нового года Роспотребнадзор дал россиянам советы, как выбрать правильную красную икру.
Как предостерегает ведомство, не стоит покупать красную икру с рук в местах несанкционированной торговли.
Икринки должны быть мелкие, рассыпчатые, лопаться при нажатии и немного белеть в горячей воде.
Также рекомендуют внимательно изучить банку — на ней должна быть указана смена завода и написано слово «ИКРА».
В этом году красная икра подорожала сильнее других традиционных новогодних продуктов — по данным Росстата, за год цены выросли больше чем на 18%.
Кроме того, как выяснила программа НТВ «НашПотребНадзор», на российских прилавках в этом сезоне много прошлогодней и замороженной икры.
Икринки должны быть мелкие, рассыпчатые, лопаться при нажатии и немного белеть в горячей воде.
Также рекомендуют внимательно изучить банку — на ней должна быть указана смена завода и написано слово «ИКРА».
В этом году красная икра подорожала сильнее других традиционных новогодних продуктов — по данным Росстата, за год цены выросли больше чем на 18%.
Кроме того, как выяснила программа НТВ «НашПотребНадзор», на российских прилавках в этом сезоне много прошлогодней и замороженной икры.
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