Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Спецоперация в Москве
    •  
    Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору красной икры. еда, продукты, Роспотребнадзор, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоспотребнадзор опубликовал советы по выбору красной икры

    Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору красной икры

    комментировать
    Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору красной икры

    Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору красной икры

    Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору красной икры

      В преддверии Нового года Роспотребнадзор дал россиянам советы, как выбрать правильную красную икру.

      Как предостерегает ведомство, не стоит покупать красную икру с рук в местах несанкционированной торговли.

      Икринки должны быть мелкие, рассыпчатые, лопаться при нажатии и немного белеть в горячей воде.

      Также рекомендуют внимательно изучить банку — на ней должна быть указана смена завода и написано слово «ИКРА».

      В этом году красная икра подорожала сильнее других традиционных новогодних продуктов — по данным Росстата, за год цены выросли больше чем на 18%.

      Кроме того, как выяснила программа НТВ «НашПотребНадзор», на российских прилавках в этом сезоне много прошлогодней и замороженной икры.

      Новости по теме

      Новый год и Рождество

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru