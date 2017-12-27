В Сирии начали массово изучать русский язык

На фоне нормализации ситуации и возвращения к мирной жизни у сирийцев появилась возможность отвлечься от военных сводок и заняться, например, собственным образованием. Местные жители начали массово изучать русский язык.

Только в Тишринском университете Латакии в группах занимаются около тысячи слушателей, но желающих гораздо больше. Курс длится всего несколько месяцев, но за это время слушатели получают базу, с помощью которой проще освоить русский по самоучителям или художественной литературе.



Рахи Эль Джабаль, слушатель курсов русского языка: «Я хочу поехать в Москву и стать дипломатом, как Захарова. Можно будет работать в посольстве».



В тонкостях произношения студентам помогут разобраться новые учебники, которые российские военные подарили Тишринскому университету.