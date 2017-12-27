СМИ: в Киеве похитили российского IT-специалиста

Российского специалиста в сфере IT и
блокчейн-технологий Павла Лернера похитили в Киеве.
По данным издания «Страна.ua», которое ссылается на источник в правоохранительных органах, Лернер пропал накануне днем. Вечером в полицию с заявлением обратились его знакомые. Правоохранители квалифицировали это дело как похищение.
По словам заявительницы, на Лернера напали неподалеку от места работы — возле офисного центра на улице Степана Бандеры. Неизвестные силой затащили программиста в автомобиль Mercedes-Benz Vito и увезли в неизвестном направлении. Нападавшие были одеты в темную одежду и на них были балаклавы.
Полиция отрабатывает все возможные версии случившегося. По данным СМИ, Лернер — уроженец Курска. На Украине он вел ряд стартапов, связанных с майнингом криптовалют и блокчейном.
По словам заявительницы, на Лернера напали неподалеку от места работы — возле офисного центра на улице Степана Бандеры. Неизвестные силой затащили программиста в автомобиль Mercedes-Benz Vito и увезли в неизвестном направлении. Нападавшие были одеты в темную одежду и на них были балаклавы.
Полиция отрабатывает все возможные версии случившегося. По данным СМИ, Лернер — уроженец Курска. На Украине он вел ряд стартапов, связанных с майнингом криптовалют и блокчейном.
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