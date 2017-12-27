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    СМИ: в Киеве похитили российского IT-специалиста

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    СМИ: в Киеве похитили российского IT-специалиста

    СМИ: в Киеве похитили российского <nobr>IT-специалиста</nobr>

    Российского специалиста в сфере IT и блокчейн-технологий Павла Лернера похитили в Киеве.

    По данным издания «Страна.ua», которое ссылается на источник в правоохранительных органах, Лернер пропал накануне днем. Вечером в полицию с заявлением обратились его знакомые. Правоохранители квалифицировали это дело как похищение.

    По словам заявительницы, на Лернера напали неподалеку от места работы — возле офисного центра на улице Степана Бандеры. Неизвестные силой затащили программиста в автомобиль Mercedes-Benz Vito и увезли в неизвестном направлении. Нападавшие были одеты в темную одежду и на них были балаклавы.

    Полиция отрабатывает все возможные версии случившегося. По данным СМИ, Лернер — уроженец Курска. На Украине он вел ряд стартапов, связанных с майнингом криптовалют и блокчейном.

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