В Великобритании появился автомат для выдачи еды и одежды бездомным

В Великобритании появился автомат, который выдает еду и товары первой необходимости бездомным. Получить, например, фрукты, сэндвичи и даже теплые носки можно абсолютно бесплатно.

894 благотворительность

бомжи

Великобритания

Ли четвертый месяц спит на улице. Накануне его прямо с улицы позвали на презентацию. Обещали новые шерстяные носки и что рукам будет тепло — тоже. Его задача — протестировать новую бытовую технику — первую в мире машину продуктовой помощи.



Ли Кроуден, бездомный: «Что тут у нас… Дезодорант, термопластины для рук, чипсы, сосиски в тесте, сладкие батончики, печенье, фрукты, носки».



Даже в таком небольшом городе, как английский Ноттингем, на улицах ночуют около 500 человек. В Лондоне — несколько тысяч. Бездомные в 70 раз чаще становятся жертвами насилия. Их средняя продолжительность жизни на 30 лет меньше, чем у тех, кто спит в тепле.



Крис, бездомный: «Злые люди плюют в тебя, унижают, избивают, обворовывают. Так что жить на улице очень опасно».



Их называют невидимками, забытым населением. И правда: иногда лучше, чтобы их вообще не замечали и оставили в покое. Крис живет под обычно дождливым небом Англии 16 лет из своих 43.



Крис, бездомный: «Но добрые люди иногда и помогают. Деньги, правда, редко дают, у нас это незаконно, но могут дать хлеба».



У благотворительной машины не может быть плохого настроения, она не скажет фразы вроде «нет мелочи, только карта» или «извините, я спешу». Она откроет окошко всегда, покуда есть яблоки, шапки и шоколад.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.