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    Военные Балтийского флота исполнили новогоднюю мечту 10-летнего мальчика. Калининград, Новый год, армия и флот РФ, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоенные Балтийского флота исполнили новогоднюю мечту 10-летнего мальчика

    Военные Балтийского флота исполнили новогоднюю мечту 10-летнего мальчика

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    Военные Балтийского флота исполнили новогоднюю мечту <nobr>10-летнего</nobr> мальчика

    Военные Балтийского флота исполнили новогоднюю мечту 10-летнего мальчика

    Военные Балтийского флота исполнили новогоднюю мечту <nobr>10-летнего</nobr> мальчика

      Военные Балтийского флота выступили в необычной для себя роли — помощников Деда Мороза. Военнослужащие помогли исполнить давнюю мечту ребенка с генетическим заболеванием. Десятилетний Артур всегда хотел полетать на вертолете над родным Калининградом и даже написал письмо зимнему волшебнику.

      Артур Васильев — подопечный благотворительного центра, у него редкое и тяжелое генетическое заболевание. Подняться в небо на вертолете для 10-летнего мальчика — заветная мечта. Воплотить в жизнь новогоднее желание ребенка взялись военнослужащие Балтийского флота.

      Наталья Янчарук, сотрудник благотворительного центра: «Это удивительно было для нас. Такие серьезные мужчины звонят, интересуются, что ему можно, что нельзя, как сделать лучше. Это очень трогательно и важно».

      С погодой повезло — день выдался солнечный и ясный. Артур, не отрываясь, смотрел в иллюминатор. Теперь он знает, как выглядят Калининград и его окрестности с высоты птичьего полета.

      Военнослужащие признаются — таких новогодних желаний они еще не исполняли. Сюрпризы от них продолжились и на земле.

      Подробности — в видеоматериале.

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