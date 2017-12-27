Военные Балтийского флота исполнили новогоднюю мечту 10-летнего мальчика

Военные Балтийского флота выступили в необычной для себя роли — помощников Деда Мороза. Военнослужащие помогли исполнить давнюю мечту ребенка с генетическим заболеванием. Десятилетний Артур всегда хотел полетать на вертолете над родным Калининградом и даже написал письмо зимнему волшебнику.

Артур Васильев — подопечный благотворительного центра, у него редкое и тяжелое генетическое заболевание. Подняться в небо на вертолете для 10-летнего мальчика — заветная мечта. Воплотить в жизнь новогоднее желание ребенка взялись военнослужащие Балтийского флота.



Наталья Янчарук, сотрудник благотворительного центра: «Это удивительно было для нас. Такие серьезные мужчины звонят, интересуются, что ему можно, что нельзя, как сделать лучше. Это очень трогательно и важно».



С погодой повезло — день выдался солнечный и ясный. Артур, не отрываясь, смотрел в иллюминатор. Теперь он знает, как выглядят Калининград и его окрестности с высоты птичьего полета.



Военнослужащие признаются — таких новогодних желаний они еще не исполняли. Сюрпризы от них продолжились и на земле.



Подробности — в видеоматериале.