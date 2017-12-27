Муж прострелил голову журналистке из Краснодарского края

В Краснодарском крае местный житель убил свою жену, журналистку районного телевидения Жанну Вебер.
Как сообщили ТАСС в СУ СК по Краснодарскому краю, муж застрелил женщину во время ссоры. Возбуждено уголовное дело.
Из сообщения СУ СК по Краснодарскому краю: «Поступило сообщение, что произошел конфликт между супругами. По версии следствия, мужчина в ходе ссоры выстрелил в нее из травматического оружия. Возбуждено уголовное дело».
Уточняется, что женщина скончалась в машине скорой помощи. Ее муж выстрелил один раз, но попал в голову. После произошедшего мужчина скрылся. По данным следствия, супруги официально не были разведены, но вместе не жили. У женщины остался маленький сын.
Из сообщения СУ СК по Краснодарскому краю: «Поступило сообщение, что произошел конфликт между супругами. По версии следствия, мужчина в ходе ссоры выстрелил в нее из травматического оружия. Возбуждено уголовное дело».
Уточняется, что женщина скончалась в машине скорой помощи. Ее муж выстрелил один раз, но попал в голову. После произошедшего мужчина скрылся. По данным следствия, супруги официально не были разведены, но вместе не жили. У женщины остался маленький сын.
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