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    Муж прострелил голову журналистке из Краснодарского края

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    • Фото: kuban.kp.ru
    Муж прострелил голову журналистке из Краснодарского края

    Муж прострелил голову журналистке из Краснодарского края

    Муж прострелил голову журналистке из Краснодарского края
  • Фото: kuban.kp.ru

    • В Краснодарском крае местный житель убил свою жену, журналистку районного телевидения Жанну Вебер.

    Как сообщили ТАСС в СУ СК по Краснодарскому краю, муж застрелил женщину во время ссоры. Возбуждено уголовное дело.

    Из сообщения СУ СК по Краснодарскому краю: «Поступило сообщение, что произошел конфликт между супругами. По версии следствия, мужчина в ходе ссоры выстрелил в нее из травматического оружия. Возбуждено уголовное дело».

    Уточняется, что женщина скончалась в машине скорой помощи. Ее муж выстрелил один раз, но попал в голову. После произошедшего мужчина скрылся. По данным следствия, супруги официально не были разведены, но вместе не жили. У женщины остался маленький сын.

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