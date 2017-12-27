Источник: стрельба произошла на Иловайской улице в Москве

Полиция проверяет информацию о стрельбе на Иловайской улице в Москве.
Как сообщает информированный источник «Интерфакса», после сообщений о стрельбе на Иловайской улице в столице на место выехали сотрудники полиции. По предварительным данным, в результате происшествия есть раненые.
В социальных сетях сообщается, что стреляли на территории фабрики «Меньшевик». Якобы директор предприятия из ружья открыл огонь по посетителям.
В социальных сетях сообщается, что стреляли на территории фабрики «Меньшевик». Якобы директор предприятия из ружья открыл огонь по посетителям.
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