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Спецоперация в Москве
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    Источник: стрельба произошла на Иловайской улице в Москве

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    Источник: стрельба произошла на Иловайской улице в Москве

    Источник: стрельба произошла на Иловайской улице в Москве

    Полиция проверяет информацию о стрельбе на Иловайской улице в Москве.

    Как сообщает информированный источник «Интерфакса», после сообщений о стрельбе на Иловайской улице в столице на место выехали сотрудники полиции. По предварительным данным, в результате происшествия есть раненые.

    В социальных сетях сообщается, что стреляли на территории фабрики «Меньшевик». Якобы директор предприятия из ружья открыл огонь по посетителям.

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