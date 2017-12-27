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    АСВ готовит реформу процесса ликвидации рухнувших банков

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    АСВ готовит реформу процесса ликвидации рухнувших банков

    АСВ готовит реформу процесса ликвидации рухнувших банков

    Агентство по страхованию вкладов предложило новый способ ликвидации прогоревших банков. Предполагается, в частности, что их активы будут распродавать быстрее и прозрачнее.

    Как рассказал газете «Ведомости» гендиректор АСВ Юрий Исаев, сейчас агентство занимается ликвидацией 321 банка: балансовая стоимость их активов — 3,78 трлн рублей, а оценочная — всего 0,44 трлн.

    При этом в последние годы число банков, перешедших под управление АСВ, быстро росло, а процесс ликвидации каждого из них в среднем занимает около трех лет. После отзыва у банка лицензии он переходит под контроль АСВ только через 2–3 месяца, а продажа активов начинается минимум спустя пару лет. К этому времени его активы обычно дешевеют, объяснил Исаев.

    В связи с этим АСВ предлагает начинать оценку и подготовку активов прогоревших банков к продаже сразу после отзыва лицензии. Это позволит сократить срок ликвидации банков до полутора лет и сделать сам процесс более прозрачным.

    Юрий Исаев, гендиректор АСВ: «Идея в том, чтобы отказаться от бесконечных судебных процедур, которые в большинстве своем не приносят ожидаемого результата, и сосредоточиться на быстрой, публичной и результативной продаже, пока актив не обесценился».

    Обсуждается также идея продавать активы на открытых торговых площадках.

    Исаев рассчитывает, что реформа поможет не только увеличить поступления в конкурсную массу, но и сократить издержки на обслуживание активов.

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