Мужчина вспорол живот работнику магазина на северо-востоке Москвы

Контролер магазина получил несколько ножевых ранений в ходе конфликта с неизвестным в столице.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД, инцидент произошел ночью 26 декабря на улице Цандера возле магазина.
Из сообщения МВД: «Неизвестный в ходе конфликта нанес контролеру магазина несколько ударов ножом в живот, после чего скрылся. Потерпевшего с проникающим колото-резаным ранением доставили в больницу».
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.
Из сообщения МВД: «Неизвестный в ходе конфликта нанес контролеру магазина несколько ударов ножом в живот, после чего скрылся. Потерпевшего с проникающим колото-резаным ранением доставили в больницу».
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.
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