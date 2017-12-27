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    Мужчина вспорол живот работнику магазина на северо-востоке Москвы

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    Мужчина вспорол живот работнику магазина на северо-востоке Москвы

    Мужчина вспорол живот работнику магазина на <nobr>северо-востоке</nobr> Москвы

    Контролер магазина получил несколько ножевых ранений в ходе конфликта с неизвестным в столице.

    Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД, инцидент произошел ночью 26 декабря на улице Цандера возле магазина.

    Из сообщения МВД: «Неизвестный в ходе конфликта нанес контролеру магазина несколько ударов ножом в живот, после чего скрылся. Потерпевшего с проникающим колото-резаным ранением доставили в больницу».

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.

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