Пять стран Восточной Европы поставляют Киеву летальное оружие

Совсем недавно все обсуждали решение США и Канады, которые разрешили поставлять оружие на Украину. Сегодня выяснилось, что еще до этого Киев начали вооружать как минимум пять стран Восточной Европы. Об этом «проговорился» директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт», которое специализируется на торговле военной техникой.
По словам главы «Спецтехноэкспорта» Павел Барбула, львиную долю закупок ВСУ составляют аналоги советских боеприпасов из стран бывшего соцлагеря. Это гранаты, снаряды для гранатометов и артиллерии. Как выразился Барбул — кое-что из неотложного.
Конкретно рассказать, о каких странах идет речь, он отказался. Однако, в прессу утекли данные военных экспертов, которые ссылаются на фото и видео, снятые на передовой в Донбассе. И они называют как минимум четыре государства — Румыния, Болгария, частично Польша иЛитва. Пятая страна-поставщик осталась пока неизвестной.
При этом Павел Барбул посетовал на ограничения в части поставок оружия, которые действуют для Украины, как для воюющей страны. По его словам, некоторые компании не могут добиться лицензии в течение двух лет.
Напомним, на минувшей неделе США одобрили коммерческие лицензии на поставки стрелкового оружия Украине. При этом представитель Госдепартамента пояснил, что правительство США напрямую не поставляет оружие Киеву. Кроме того, канадское правительство внесло Украину в список стран, куда разрешен экспорт автоматического ручного стрелкового вооружения и его компонентов.
Конкретно рассказать, о каких странах идет речь, он отказался. Однако, в прессу утекли данные военных экспертов, которые ссылаются на фото и видео, снятые на передовой в Донбассе. И они называют как минимум четыре государства — Румыния, Болгария, частично Польша иЛитва. Пятая страна-поставщик осталась пока неизвестной.
При этом Павел Барбул посетовал на ограничения в части поставок оружия, которые действуют для Украины, как для воюющей страны. По его словам, некоторые компании не могут добиться лицензии в течение двух лет.
Напомним, на минувшей неделе США одобрили коммерческие лицензии на поставки стрелкового оружия Украине. При этом представитель Госдепартамента пояснил, что правительство США напрямую не поставляет оружие Киеву. Кроме того, канадское правительство внесло Украину в список стран, куда разрешен экспорт автоматического ручного стрелкового вооружения и его компонентов.
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