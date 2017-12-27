Главные слова: как 2017 год обогатил наш словарь

Экспертный совет составил список главных слов 2017 года. Этот рейтинг составляется из существительных, обозначающих какие-то новые явления, вошедшие в нашу жизнь. Что больше запомнится 2017 год: хайп, харрасмент или реновация?

38 рейтинги

США

Трудно поверить, что некоторые привычные нам слова некогда тоже были часть такого вот рейтинга. Например, «тусовка» или «блокбастер» не так уже давно были неологизмами. Сейчас они понятны каждому — от школьника до пенсионера.



А вот все ли россияне знают значение слов, которые отныне будут считаться одной из характеристик нашего времени? Вот, скажем биткоин. Самая популярная криптовалюта становится в глазах некоторых россиян то производным от глагола «бить», то названием окорока. Хайп для старшего поколения и вовсе какое-то ругательство.



А вот фейк — слово уже более понятное. В этом году его популяризацией занимался президент США Дональд Трамп, то и дело обвинявший американские СМИ в создании фейковых новостей. Из Соединенных Штатов к нам пришло и «харрасмент/домогательство», когда бесконечные обвинения в сексуальных домогательствах охватили Голливуд.



Но лидирует в рейтинге в этом году такое уже родное для москвичей слово «реновация».

