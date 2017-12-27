Теряем градус: кто и зачем предложил понизить крепость водки в России

Многие восприняли идею понизить крепость водки как посягательство на святое —
все-таки главный национальный напиток. Но авторы инициативы уверяют — для любителей горячительного ничего не изменится. А если это так, то зачем вообще закон? И как он отразиться на цене водки? Репортер НТВ Михаил Плахотник без ста граммов разобрался в этом непростом вопросе.
Что изменится с введением закона? В бумагах теперь так и будет написано — 40 градусов не эталон. Спирта по закону можно будет лить и меньше, вплоть до 37,5 процентов. В глазах многих потребителей эта мера выглядит просто кощунственно.
Если пересчитать в чистом виде, то из каждой бутылки исчезнет 12,5 граммов спирта. А это 60 с лишним граммов готового продукта с литра! Выгода с бутылки составит рублей 7. Но в масштабах страны — около 10 миллиардов рублей в год. Но от этого экономике только плюс, уверяют инициаторы поправок, ведь все это забота об отечественном производителе на заграничных рынках.
Сергей Рябухин, член Совфеда: «В Польше и в Финляндии уже давно 37,5, потому что акциз берется с градуса. Таким образом они делают продукцию дешевле, и она вытесняет наших отечественных товаропроизводителей».
Но это на Западе готовы на градусах экономить, а у нас такое не работает. На российских прилавках пойди поищи водку 38 градусов — хотя ее и так уже можно производить.
Вадим Дробиз, директор Центра исследований рынков алкоголя: «Этого практически никто не делает, потому что нет спроса на эту продукцию. Это вбито в головы, в сердца, в души потребителя мужского пола, что водка должна быть 40 и более градусов».
Но наркологи уверяют, что проблема как раз в градусах. Заниженные обороты на этикетке психологически будут только раззадоривать аппетиты любителей горячительного. Так что не те градусы и рубли считают.
Эркен Иманбаев, врач-нарколог: «Что 37, что 40 градусов — роли не играет. Алкоголь опасен для вашего здоровья, важно, чтобы это было написано на каждой бутылке водки».
Тогда ради чего все это переписывание российского законодательства? Оказывается, просто ГОСТ и закон расходятся в 0,5 процента.
Вадим Дробиз, директор Центра исследований рынков алкоголя: «Инициатива сенаторов всего лишь предполагает собой устранение чисто технических несоответствий. Один документ разрешает водку делать от 37,5 и выше, другой, от 38. Поэтому будет взят за основу документ, который разрешает 37,5».
Так, что эксперты призывают — отставить панику, чиновники попросту документы подбивают.
Если пересчитать в чистом виде, то из каждой бутылки исчезнет 12,5 граммов спирта. А это 60 с лишним граммов готового продукта с литра! Выгода с бутылки составит рублей 7. Но в масштабах страны — около 10 миллиардов рублей в год. Но от этого экономике только плюс, уверяют инициаторы поправок, ведь все это забота об отечественном производителе на заграничных рынках.
Сергей Рябухин, член Совфеда: «В Польше и в Финляндии уже давно 37,5, потому что акциз берется с градуса. Таким образом они делают продукцию дешевле, и она вытесняет наших отечественных товаропроизводителей».
Но это на Западе готовы на градусах экономить, а у нас такое не работает. На российских прилавках пойди поищи водку 38 градусов — хотя ее и так уже можно производить.
Вадим Дробиз, директор Центра исследований рынков алкоголя: «Этого практически никто не делает, потому что нет спроса на эту продукцию. Это вбито в головы, в сердца, в души потребителя мужского пола, что водка должна быть 40 и более градусов».
Но наркологи уверяют, что проблема как раз в градусах. Заниженные обороты на этикетке психологически будут только раззадоривать аппетиты любителей горячительного. Так что не те градусы и рубли считают.
Эркен Иманбаев, врач-нарколог: «Что 37, что 40 градусов — роли не играет. Алкоголь опасен для вашего здоровья, важно, чтобы это было написано на каждой бутылке водки».
Тогда ради чего все это переписывание российского законодательства? Оказывается, просто ГОСТ и закон расходятся в 0,5 процента.
Вадим Дробиз, директор Центра исследований рынков алкоголя: «Инициатива сенаторов всего лишь предполагает собой устранение чисто технических несоответствий. Один документ разрешает водку делать от 37,5 и выше, другой, от 38. Поэтому будет взят за основу документ, который разрешает 37,5».
Так, что эксперты призывают — отставить панику, чиновники попросту документы подбивают.
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