Век Штатов не видать: кому в США выгоден миф о русской мафии

Минфин США опубликовал «черный список», в который вошли — как уверяют американцы — знаменитые криминальные авторитеты из бывших советских республик. В санкционных документах их называют «воры в законе». И поясняют: это представители транснациональной преступной организации, действующей в России, США, Греции, Испании и на Украине. Только существует ли воспетая Голливудом русская мафия? Или это очень выгодный для кого-то миф?

В новый список вошли люди, которых знают больше не по фамилиям. Василий Христофоров, прославившийся под колоритным творческим псевдонимом «Вася Воскрес». Владимир Тюрин по прозвищу «Тюря», которого Украина обвиняет в организации убийства российского экс-депутата Вороненкова. Захарий Калашов — он же «Шакро молодой».



Но был и другой список, куда обширнее. Он был введен еще при Обаме, в 2011 году, как мера противодействия преступной группировке «Братский круг». Только вот никто (кроме аналитиков из ФБР) никогда не слышал о таком тайном русском криминальном синдикате.



Андрей Константинов, писатель: «Это филологическая проблема — пойди переведи на английский слово „братва“. В какой-то момент они решили „братва“ переводить как „братский круг“, ни больше, ни меньше. А все голову сломали — что это за братский круг такой?»



Русский криминал, в современном понимании, проник в США еще в конце 1970-х. Основной профиль — рэкет. Преимущественно, своих же — с условной Брайтон Бич — без особого размаха. А потом взял и развалился СССР. И спецслужбам пришлось искать новую русскую угрозу.



Андрей Константинов: «В ФБР сначала радовались как дети, заливались счастливым смехом. Но потом до них дошло, что будут сокращать российские отделы с бюджетом, штатом… Они поняли, что надо что-то делать».



В 1990-х криминальные амбиции русских в Америке не шли ни в какое сравнение с разгулом бандитизма в России. Без иллюзий: в Европе дела шли куда лучше. И боролись с «Мафия Руса» не списками, а спецоперациями — в Испании, Греции и Италии. А за океаном… Единственным распиаренным в США вором в законе стал Япончик — Иваньков, с помпой экстрадированный из страны. Но новый образ врага уже ковался в Голливуде.



Теперь, когда стало ясно, что «Братского круга» не существует, появился новый документ. В нем действительно меньше ошибок — большинство перечисленных и правда влиятельные криминальные фигуры. Хотя называть их членами преступной группировки «воры в законе» нельзя. Как объясняют оперативники, вор в законе — это отдельная каста, люди, которые становятся над преступностью. Впрочем, это уже формальности.

