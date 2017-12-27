Российские дипломаты призвали Запад не повторять ошибок Наполеона

On 26 December 1812 the Russian Empire's territory was fully liberated from the invading Napoleon's army — yet another Western invasion into Russia resulted in a total defeat of the aggressors #LearnHistory #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes pic.twitter.com/t1247Mn9P7 — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 26 декабря 2017 г.

Во вторник на странице посольства в Twitter появилось сообщение, приуроченное к 205-й годовщине изгнания войск Наполеона из России.«Двадцать шестого декабря 1812 года территория Российской империи была полностью освобождена от вторжения наполеоновской армии — очередное вторжение Запада в Россию привело к полному поражению агрессоров».Запись сопровождается двумя хештэгами: #LearnHistory (учите историю) и #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes (не быть обреченными повторять те же ошибки).В качестве иллюстрации к сообщению прикреплена репродукция картины Иллариона Прянишникова «В 1812 году», на которой изображено отступление наполеоновской армии.Армия Наполеона Бонапарта, численностью почти 600 тысяч человек, вторглась на территорию России 24 июня 1812 года. Грандиозные планы французского императора не увенчались успехом. Спустя шесть месяцев армия Наполеона была практически уничтожена, ее остатки покинули Россию.