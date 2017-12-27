Палец россиянина: зачем Украина усложнила пересечение границы для граждан РФ

Киев вводит на границе с Россией биометрический контроль. Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк. По его словам, пункты пропуска заработают уже завтра. А это значит, что владельцам старых — «не биометрических» — паспортов придется задержаться на пограничном контроле.
Вся эта процедура затевалась именно для русских — об этом президент Украины Пётр Порошенко заявил еще в августе, подписывая указ. А секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов отметил, что это вопрос «принципиальный».
Александр Турчинов, секретарь СНБО: «Никаких исключений для российских граждан не будет. Это принципиально. Когда сканер не будет работать — палец в целлофановый кулечек — и туда, где он хорошо работает».
При этом в Россию украинцы по-прежнему могут ездить без всяких целлофановых кулечков. Как обычно и бывает в таких ситуациях — дело дошло до абсурда. Например, в российском Чертково граница с Украиной проходит прямо по железной дороге. Местные жители видят ее из окон. Но сходить за солью к соседу, как это бывало раньше, теперь можно только по приглашению, загранпаспорту и отпечаткам пальцев. Пограничный контроль организован прямо на мосту. Но теперь он фактически работает только на одну сторону.
Российское Чертково и украинское Меловое всегда жили за счет железной дороги. Но пару недель назад поезда пустили в обход Украины.
Елена Бойко, журналист: «Тут появился повод: вы нас обидели, лишили денег за грузоперевозки, денег за транзит, а мы вам таким образом отомстили. Кончится это тем, что россияне перестанут туда ходить. Ну а зачем им это усложнение? Станут ходить украинцы, станут видеть как здесь на самом деле. Не дай бог им понравится. Могут и остаться».
К новому году должны заработать 157 пунктов пропуска, где, сделав дактилоскопию, можно будет попасть на Украину. Но если с аэропортами и и автомобильной границей, вроде как, все понятно,то как, например, будет с поездами — не совсем. То ли всем пассажирам придется выходить, то ли пальцы откатают прямо на полке.
Александр Турчинов, секретарь СНБО: «Никаких исключений для российских граждан не будет. Это принципиально. Когда сканер не будет работать — палец в целлофановый кулечек — и туда, где он хорошо работает».
При этом в Россию украинцы по-прежнему могут ездить без всяких целлофановых кулечков. Как обычно и бывает в таких ситуациях — дело дошло до абсурда. Например, в российском Чертково граница с Украиной проходит прямо по железной дороге. Местные жители видят ее из окон. Но сходить за солью к соседу, как это бывало раньше, теперь можно только по приглашению, загранпаспорту и отпечаткам пальцев. Пограничный контроль организован прямо на мосту. Но теперь он фактически работает только на одну сторону.
Российское Чертково и украинское Меловое всегда жили за счет железной дороги. Но пару недель назад поезда пустили в обход Украины.
Елена Бойко, журналист: «Тут появился повод: вы нас обидели, лишили денег за грузоперевозки, денег за транзит, а мы вам таким образом отомстили. Кончится это тем, что россияне перестанут туда ходить. Ну а зачем им это усложнение? Станут ходить украинцы, станут видеть как здесь на самом деле. Не дай бог им понравится. Могут и остаться».
К новому году должны заработать 157 пунктов пропуска, где, сделав дактилоскопию, можно будет попасть на Украину. Но если с аэропортами и и автомобильной границей, вроде как, все понятно,то как, например, будет с поездами — не совсем. То ли всем пассажирам придется выходить, то ли пальцы откатают прямо на полке.
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