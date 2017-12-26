В МИД РФ назвали позицию Киева по Донбассу путем в никуда

Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что игнорирование Киевом интересов жителей Донбасса — путь в никуда для процесса мирного урегулирования.
Григорий Карасин, замглавы МИД РФ: «Во-первых, надо понять, считает ли Киев Донбасс частью Украины? Видимо, да, хотя я в этом до конца не уверен, потому что там укрепилась партия радикалов, которая считает, что Донбасс надо отрезать. Второе: если вы считаете этот регион частью Украины, то почему вы отказываетесь разговаривать с вашими же согражданами?»
В интервью газете «Коммерсант» он отметил, что позиция жителей Донбасса вполне понятна — они опасаются за свою жизнь и благополучие. Но власти Украины могут решить проблему, если наладят диалог с гражданами страны.
Григорий Карасин: «Да, у них иная точка зрения: они не согласились с госпереворотом в Киеве, они опасаются за собственную жизнь и свои семьи, они не хотят жить под диктатом власти, которая лишает людей права разговаривать на русском языке, ну, и так далее, их позиция известна. Если в Киеве хотят урегулирования, пусть наладят диалог с людьми, живущими на Донбассе! Возможности для этого есть».
Он напомнил, что в данный момент существует Контактная группа, которая должна способствовать развитию диалога. Кроме того, есть возможность создать дополнительные структуры и договориться еще о каких-то формах взаимодействия между Киевом и самопровозглашенными республиками. Однако, по его словам, власти страны не предпринимаю никаких шагов в этом направлении.
Григорий Карасин: «Никаких идей по поводу этого не высказывается, есть только „страна-агрессор“, а жителей Донбасса как будто не существует. Это дорога в никуда, поэтому я довольно пессимистично смотрю на ближайшую перспективу».
Напомним, накануне стало известно, что согласован обмен пленными между Донбассом и Киевом. Главы ДНР и ЛНР сообщили, что готовы вернуть 74 украинских военных в обмен на 306 ополченцев, бойцов армии и народной милиции.
На встрече с патриархом Кириллом в Москве лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук в свою очередь подтвердил, что Украина придерживается достигнутых договоренностей.
Обмен пленными по формуле «всех на всех» — один из ключевых пунктов минских соглашений. Он не проводился уже 14 месяцев.
В интервью газете «Коммерсант» он отметил, что позиция жителей Донбасса вполне понятна — они опасаются за свою жизнь и благополучие. Но власти Украины могут решить проблему, если наладят диалог с гражданами страны.
Григорий Карасин: «Да, у них иная точка зрения: они не согласились с госпереворотом в Киеве, они опасаются за собственную жизнь и свои семьи, они не хотят жить под диктатом власти, которая лишает людей права разговаривать на русском языке, ну, и так далее, их позиция известна. Если в Киеве хотят урегулирования, пусть наладят диалог с людьми, живущими на Донбассе! Возможности для этого есть».
Он напомнил, что в данный момент существует Контактная группа, которая должна способствовать развитию диалога. Кроме того, есть возможность создать дополнительные структуры и договориться еще о каких-то формах взаимодействия между Киевом и самопровозглашенными республиками. Однако, по его словам, власти страны не предпринимаю никаких шагов в этом направлении.
Григорий Карасин: «Никаких идей по поводу этого не высказывается, есть только „страна-агрессор“, а жителей Донбасса как будто не существует. Это дорога в никуда, поэтому я довольно пессимистично смотрю на ближайшую перспективу».
Напомним, накануне стало известно, что согласован обмен пленными между Донбассом и Киевом. Главы ДНР и ЛНР сообщили, что готовы вернуть 74 украинских военных в обмен на 306 ополченцев, бойцов армии и народной милиции.
На встрече с патриархом Кириллом в Москве лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук в свою очередь подтвердил, что Украина придерживается достигнутых договоренностей.
Обмен пленными по формуле «всех на всех» — один из ключевых пунктов минских соглашений. Он не проводился уже 14 месяцев.
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