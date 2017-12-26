В СК назвали прозвище полковника-миллиардера Захарченко

Полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого при обыске нашли миллиарды наличными, коллеги по силовым структурам называли Захар Хитрый. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Следствие считает, что Захарченко вел преступную деятельность не один год, рассказала Петренко в интервью радиостанции «Вести FM».
Светлана Петренко: «В окружении Захарченко между собой звали Захар Хитрый. Он действительно свои действия сам планировал, разрабатывал и никогда не повторялся».
По ее словам, полковник с помощью знакомых входил в круг того или иного бизнесмена, «становился „Димой из центрального аппарата“, был прекрасным собеседником, простым, скромным, тактичным». А после того, как получал информацию о компании, начинал создавать предпринимателям проблемы, а затем помогал эти проблемы решать.
Дмитрию Захарченко инкриминируют четыре эпизода получения взяток, превышение должностных полномочий и воспрепятствование правосудию. Ожидается, что в январе ему предъявят окончательное обвинение.
Светлана Петренко: «В окружении Захарченко между собой звали Захар Хитрый. Он действительно свои действия сам планировал, разрабатывал и никогда не повторялся».
По ее словам, полковник с помощью знакомых входил в круг того или иного бизнесмена, «становился „Димой из центрального аппарата“, был прекрасным собеседником, простым, скромным, тактичным». А после того, как получал информацию о компании, начинал создавать предпринимателям проблемы, а затем помогал эти проблемы решать.
Дмитрию Захарченко инкриминируют четыре эпизода получения взяток, превышение должностных полномочий и воспрепятствование правосудию. Ожидается, что в январе ему предъявят окончательное обвинение.
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