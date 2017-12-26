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    Охрана клуба считает симулянтом жителя Подольска, потерявшего память после избиения. Московская область, драки и избиения, здоровье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОхрана клуба считает симулянтом жителя Подольска, потерявшего память после избиения

    Охрана клуба считает симулянтом жителя Подольска, потерявшего память после избиения

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    Охрана клуба считает симулянтом жителя Подольска, потерявшего память после избиения

    Охрана клуба считает симулянтом жителя Подольска, потерявшего память после избиения

    Охрана клуба считает симулянтом жителя Подольска, потерявшего память после избиения

      В подмосковном Подольске в эти дни разворачивается романтическая предновогодняя история, которые мы привыкли видеть в мелодрамах. Девушка Даша делает все, чтобы ее избранник Сергей влюбился в нее без памяти. Причем в прямом смысле этого слова.

      Сергей потерял память после стычки с охранником на дискотеке. В ночь на 17 апреля Сергей и Дарья встречались с подругой в одном из подольских заведений. Компания за соседним столиком разбила их кальян, за что, по словам Сергея, заведению заплатила. Но когда Сергей и Даша стали собираться домой, их все равно остановили охранники.

      На кадрах с видеокамеры видно, как один из охранников нападает на молодого человека, бьет его ногой по голове и, не оборачиваясь, уходит. Сергея на скорой отвезли в больницу, он два дня пролежал в коме, а после перестал узнавать людей, в том числе близких.

      Подольск — небольшой город. Начальника охраны удалось встретить прямо во время съемки репортажа. Он узнал избитого молодого человека, однако выразил убеждение, его подчиненный в тот день действовал в рамках должностных инструкций, а Сергей, на самом деле, якобы симулянт.

      Можно ли притвориться, что потерял память? Специалисты говорят — обмануть квалифицированного врача сложно, а Сергей за последние месяцы прошел три медицинских экспертизы. Сейчас у него третья группа инвалидности.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.

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