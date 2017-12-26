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    Российское грузовое судно получило крен у берегов Британии

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    Российское грузовое судно получило крен у берегов Британии

    Российское грузовое судно получило крен у берегов Британии

    Российское грузовое судно «Механик Ярцев» получило сильный крен у берегов Великобритании, сообщила британская береговая охрана.

    Как передает РИА Новости, судно водоизмещением в 2,5 тысячи тонн следовало из порта Риги в Северную Ирландию.

    Из сообщения береговой охраны: «Береговая охрана оказывает помощь судну под российским флагом, получившему существенный крен недалеко от Портсмута. Всем 13 членам экипажа опасность не угрожает».

    В настоящее время положение судна стабильно, энергоснабжение на нем обеспечивается. «Механик Ярцев» встал на якорь, стабильность судна поддерживает лоцманский катер. Представители спасательных служб готовы подключиться к операции при необходимости.

    Тем временем в посольстве РФ в Лондоне заявили, что сообщений о какой-либо угрозе жизни и здоровью экипажа российского грузового судна «Механик Ярцев» в диппредставительство не поступало.

    Из сообщения посольства: «Мы на связи с властями для выяснения деталей ситуации. Сообщений о том, что жизни и здоровью экипажа судна что-либо угрожает, не имеется».

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