Российское грузовое судно получило крен у берегов Британии

Российское грузовое судно «Механик Ярцев» получило сильный крен у берегов Великобритании, сообщила британская береговая охрана.
Как передает РИА Новости, судно водоизмещением в 2,5 тысячи тонн следовало из порта Риги в Северную Ирландию.
Из сообщения береговой охраны: «Береговая охрана оказывает помощь судну под российским флагом, получившему существенный крен недалеко от Портсмута. Всем 13 членам экипажа опасность не угрожает».
В настоящее время положение судна стабильно, энергоснабжение на нем обеспечивается. «Механик Ярцев» встал на якорь, стабильность судна поддерживает лоцманский катер. Представители спасательных служб готовы подключиться к операции при необходимости.
Тем временем в посольстве РФ в Лондоне заявили, что сообщений о какой-либо угрозе жизни и здоровью экипажа российского грузового судна «Механик Ярцев» в диппредставительство не поступало.
Из сообщения посольства: «Мы на связи с властями для выяснения деталей ситуации. Сообщений о том, что жизни и здоровью экипажа судна что-либо угрожает, не имеется».
Из сообщения береговой охраны: «Береговая охрана оказывает помощь судну под российским флагом, получившему существенный крен недалеко от Портсмута. Всем 13 членам экипажа опасность не угрожает».
В настоящее время положение судна стабильно, энергоснабжение на нем обеспечивается. «Механик Ярцев» встал на якорь, стабильность судна поддерживает лоцманский катер. Представители спасательных служб готовы подключиться к операции при необходимости.
Тем временем в посольстве РФ в Лондоне заявили, что сообщений о какой-либо угрозе жизни и здоровью экипажа российского грузового судна «Механик Ярцев» в диппредставительство не поступало.
Из сообщения посольства: «Мы на связи с властями для выяснения деталей ситуации. Сообщений о том, что жизни и здоровью экипажа судна что-либо угрожает, не имеется».
Комментарии