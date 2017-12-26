В спорткомитете Петербурга наградили лучших атлетов

Дистанция длиною в год выходит на финишную прямую у петербургский спортсменов.

В комитете по спорту на Миллионной улице сегодня чествовали прославленных олимпийцев Северной столицы на традиционном предновогоднем балу. Сейчас в городе живет более 60 чемпионов главных мировых соревнований четырехлетия.



Ветеранам олимпийского движения собравшиеся (в том числе и чиновники) пожелали настоящего олимпийского здоровья. А заслуженные мастера спорта в свою очередь напутствовали следующие поколения спортсменов Петербурга, чтобы те продолжили их победоносный путь на мировой арене уже в следующем году.



Также сегодня по итогам года наградили лучших спортсменов. Среди прочих почетный знак вручили Михаилу Коляде — двухкратному чемпиону страны по фигурному катанию, недавно отстоявшему свой титул в Петербурге, а также спортивной гимнастке Елене Ерёминой и Аркадию Семёнову — чемпиону мира по гиревому спорту.