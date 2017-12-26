Лавров обсудил с Тиллерсоном Сирию и КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном решение конфликта в Сирии и напряженность на Корейском полуострове.
Глава МИД РФ и госсекретарь США сошлись во мнению, что ракетно-ядерные разработки КНДР нарушают требования Совбеза ООН. Но Лавров отметил недопустимость агрессивной риторики Вашингтона и «наращивания военных приготовлений» США, которые усиливают напряженность вокруг Корейского полуострова.
В ходе разговора Лавров и Тиллерсон также обсудили конфликт в Сирии, в том числе они затронули тему проведения в Сочи конгресса сирийского национального диалога.
В МИД сообщили, что стороны в ходе телефонного разговора рассматривали и другие международные вопросы. В частности, Лавров и Тиллерсон обсудили Украину в контексте выполнения минских соглашений.
При обсуждении двусторонних отношений Москвы и Вашингтона Лавров и Тиллерсон договорились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности.
В ходе разговора Лавров и Тиллерсон также обсудили конфликт в Сирии, в том числе они затронули тему проведения в Сочи конгресса сирийского национального диалога.
В МИД сообщили, что стороны в ходе телефонного разговора рассматривали и другие международные вопросы. В частности, Лавров и Тиллерсон обсудили Украину в контексте выполнения минских соглашений.
При обсуждении двусторонних отношений Москвы и Вашингтона Лавров и Тиллерсон договорились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности.
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