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    Лавров обсудил с Тиллерсоном Сирию и КНДР

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    Лавров обсудил с Тиллерсоном Сирию и КНДР

    Лавров обсудил с Тиллерсоном Сирию и КНДР

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном решение конфликта в Сирии и напряженность на Корейском полуострове.

    Глава МИД РФ и госсекретарь США сошлись во мнению, что ракетно-ядерные разработки КНДР нарушают требования Совбеза ООН. Но Лавров отметил недопустимость агрессивной риторики Вашингтона и «наращивания военных приготовлений» США, которые усиливают напряженность вокруг Корейского полуострова.

    В ходе разговора Лавров и Тиллерсон также обсудили конфликт в Сирии, в том числе они затронули тему проведения в Сочи конгресса сирийского национального диалога.

    В МИД сообщили, что стороны в ходе телефонного разговора рассматривали и другие международные вопросы. В частности, Лавров и Тиллерсон обсудили Украину в контексте выполнения минских соглашений.

    При обсуждении двусторонних отношений Москвы и Вашингтона Лавров и Тиллерсон договорились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности.

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