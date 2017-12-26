Дед Мороз учил петербуржцев соблюдать ПДД близ железных дорог

Сегодня Деда Мороза в компании со Снегурочкой можно было встретить на железнодорожном переходе недалеко от метро «Старая деревня».
Автомобилистам волшебник раздавал листовки, напоминая, как важно остановиться перед переездом, даже если он не оборудован шлагбаумом. Внимательными стоит быть и пешеходам, говорят представители РЖД.
В Приморском районе в створе Туристской улицы расположен переход через пути, который местные жители уже назвали смертельным. В этом году на нем погибли семь человек. Шесть из них были в наушниках.
Кроме того, сейчас на опасном участке поезда снижают скорость до 40 километров в час. Также городские чиновники рассматривают возможность строительства транспортной развязки с наземными пешеходными переходами.
В Приморском районе в створе Туристской улицы расположен переход через пути, который местные жители уже назвали смертельным. В этом году на нем погибли семь человек. Шесть из них были в наушниках.
Кроме того, сейчас на опасном участке поезда снижают скорость до 40 километров в час. Также городские чиновники рассматривают возможность строительства транспортной развязки с наземными пешеходными переходами.
Комментарии