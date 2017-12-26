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    Террористы подбили военный самолет в Сирии

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    Террористы подбили военный самолет в Сирии

    Террористы подбили военный самолет в Сирии

    В окрестностях города Хама террористы подбили самолет сирийских ВВС.

    Военные источники агентства SANA сообщают, что пилот воздушного судна погиб.

    Источник: «Военный самолет потерпел крушение в окрестностях Хамы после того, как его подбили террористы, пилот погиб».




    Ранее телеканал Al Jazeera передал, что истребитель воздушных сил Сирии был сбит боевиками. Речь идет об учебно-боевом самолете L-39, который используется сирийской авиацией в качестве штурмовика.

    По неподтвержденным данным, которые появились в соцсетях, L-39 был сбит зенитным огнем с земли. Пилот успел катапультироваться, однако, скорее всего, был расстрелян бандитами в воздухе.

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