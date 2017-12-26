Террористы подбили военный самолет в Сирии

В окрестностях города Хама террористы подбили самолет сирийских ВВС.
Военные источники агентства SANA сообщают, что пилот воздушного судна погиб.
Источник: «Военный самолет потерпел крушение в окрестностях Хамы после того, как его подбили террористы, пилот погиб».
Ранее телеканал Al Jazeera передал, что истребитель воздушных сил Сирии был сбит боевиками. Речь идет об учебно-боевом самолете L-39, который используется сирийской авиацией в качестве штурмовика.
По неподтвержденным данным, которые появились в соцсетях, L-39 был сбит зенитным огнем с земли. Пилот успел катапультироваться, однако, скорее всего, был расстрелян бандитами в воздухе.
Источник: «Военный самолет потерпел крушение в окрестностях Хамы после того, как его подбили террористы, пилот погиб».
مصدر عسكري لـ سانا: سقوط طائرة حربية بريف #حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة واستشهاد الطيار.— سانا عاجل (@SanaAjel) 26 декабря 2017 г.
Ранее телеканал Al Jazeera передал, что истребитель воздушных сил Сирии был сбит боевиками. Речь идет об учебно-боевом самолете L-39, который используется сирийской авиацией в качестве штурмовика.
По неподтвержденным данным, которые появились в соцсетях, L-39 был сбит зенитным огнем с земли. Пилот успел катапультироваться, однако, скорее всего, был расстрелян бандитами в воздухе.
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