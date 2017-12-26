Минобрнауки устроило новогодний праздник для детей-сирот

Минобрнауки организовало праздник для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей.

Во дворце «Мегаспорт» собрались 1200 детей из всех российских регионов. С наступающим Новым годом их поздравила министр образования Ольга Васильева.



Ольга Васильева: «Детей наших привезли чуть раньше, чем спектакль, — за два-три дня. Была составлена большая экскурсионная программа для наших детишек, которые могут посмотреть Москву, музеи Москвы, прежде всего, просто погулять по нашему красивому городу».



Главным событием новогодней елки стало ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

