Дети на кремлевской елке спросили Путина об отношении к оппозиции

Сегодня Владимир Путин сделал важные политические заявления, в том числе на тему отношений с оппозицией. Причем этот недетский вопрос подняли дети, приехавшие на кремлевскую елку. Путин встретился с ними на Соборной площади.
Возле елки на Соборной площади отмечал новогодние праздники еще Пётр I. А сегодня здесь собрались дети со всей России. Некоторые прилетели с Ямала, а кто-то даже с Камчатки. А дети из южных регионов обрадовались, что впервые за зиму увидели снег.
Говорят, под Новый год, что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Президента дети встретили, когда он проходил мимо Соборной площади. Шел поздравить правительство, а попал в окружение юных граждан страны, которые тут же наперебой начали задавать недетские вопросы.
Например, Путина спросили об отношении к оппозиции. Он ответил, что к здоровой оппозиции относится положительно.
Судя по вопросам, дети сегодня активно следят за политикой. Спрашивали, где сейчас пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Оказалось, что уже на заседании правительства. Проедет ли президент по Крымскому мосту? Обязательно. Что пожелает россиянам на Новый год? Счастья. Живет ли в Кремле? Нет, работает. Берет ли выходной в свой день рождения? Берет. А кто-то откровенно заявил главе государства, что не таким его представлял. Путин не обиделся — они же дети.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Инны Осиповой.
Говорят, под Новый год, что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Президента дети встретили, когда он проходил мимо Соборной площади. Шел поздравить правительство, а попал в окружение юных граждан страны, которые тут же наперебой начали задавать недетские вопросы.
Например, Путина спросили об отношении к оппозиции. Он ответил, что к здоровой оппозиции относится положительно.
Судя по вопросам, дети сегодня активно следят за политикой. Спрашивали, где сейчас пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Оказалось, что уже на заседании правительства. Проедет ли президент по Крымскому мосту? Обязательно. Что пожелает россиянам на Новый год? Счастья. Живет ли в Кремле? Нет, работает. Берет ли выходной в свой день рождения? Берет. А кто-то откровенно заявил главе государства, что не таким его представлял. Путин не обиделся — они же дети.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Инны Осиповой.
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