Ростуризм исключил «Сто морей» из федерального реестра туроператоров

Компания «Сто морей» сообщила о прекращении своей деятельности и исключена из единого федерального реестра туроператоров.
Причиной такого решения в «Сто морей» назвали невозможность исполнения обязательств по договорам о реализации туристического продукта. После этого Ростуризм принял решение исключить «Сто морей» из реестра туроператоров.
В данный момент за границей находятся около 20–30 туристов компании «Сто морей». У всех отдыхающих есть обратные билеты, поэтому поводов для беспокойства об их возвращении нет.
В компании «Сто морей» сообщают, что клиенты, которые уже оплатили туры, смогут получить возмещение денежных средств в страховой компании «Якорь». В Ростуризме в свою очередь уточнили, что число людей, которые не смогут отдохнуть по линии «Ста морей», составляет 120–130 человек.
В данный момент за границей находятся около 20–30 туристов компании «Сто морей». У всех отдыхающих есть обратные билеты, поэтому поводов для беспокойства об их возвращении нет.
В компании «Сто морей» сообщают, что клиенты, которые уже оплатили туры, смогут получить возмещение денежных средств в страховой компании «Якорь». В Ростуризме в свою очередь уточнили, что число людей, которые не смогут отдохнуть по линии «Ста морей», составляет 120–130 человек.
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