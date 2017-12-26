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    Ростуризм исключил «Сто морей» из федерального реестра туроператоров

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    Ростуризм исключил «Сто морей» из федерального реестра туроператоров

    Ростуризм исключил «Сто морей» из федерального реестра туроператоров

    Компания «Сто морей» сообщила о прекращении своей деятельности и исключена из единого федерального реестра туроператоров.

    Причиной такого решения в «Сто морей» назвали невозможность исполнения обязательств по договорам о реализации туристического продукта. После этого Ростуризм принял решение исключить «Сто морей» из реестра туроператоров.

    В данный момент за границей находятся около 20–30 туристов компании «Сто морей». У всех отдыхающих есть обратные билеты, поэтому поводов для беспокойства об их возвращении нет.

    В компании «Сто морей» сообщают, что клиенты, которые уже оплатили туры, смогут получить возмещение денежных средств в страховой компании «Якорь». В Ростуризме в свою очередь уточнили, что число людей, которые не смогут отдохнуть по линии «Ста морей», составляет 120–130 человек.

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