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    Цена нефти Brent превысила $66 впервые за 2,5 года

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    Цена нефти Brent превысила $66 впервые за 2,5 года

    Цена нефти Brent превысила $66 впервые за 2,5 года

    Цена барреля нефти эталонной марки Brent превысила 66 долларов впервые с 11 июня 2015 года.

    Стоимость фьючерса на Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,4% и достигла 66,19 доллара за баррель.

    Нефть марки WTI также прибавила 1,4% и приближается к уровню 59,5 доллара за баррель.

    Рост цен на нефть на мировых биржах ускорился на фоне информации о том, что на северо-востоке Ливии подорван магистральный нефтепровод. Вероятнее всего, речь идет о теракте. Подорванный трубопровод обслуживался компанией «Эль-Ваха» — совместным предприятием Национальной нефтяной корпорации Ливии и трех американских компаний, в том числе корпорации ConocoPhillips. Сырая нефть по нему перекачивалась из месторождений Марада в крупнейший в стране нефтеналивной порт Эс-Сидр, расположенный на побережье залива Сирт.

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