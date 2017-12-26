Цена нефти Brent превысила $66 впервые за 2,5 года

Цена барреля нефти эталонной марки Brent превысила 66 долларов впервые с 11 июня 2015 года.

Стоимость фьючерса на Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,4% и достигла 66,19 доллара за баррель.



Нефть марки WTI также прибавила 1,4% и приближается к уровню 59,5 доллара за баррель.



Рост цен на нефть на мировых биржах ускорился на фоне информации о том, что на северо-востоке Ливии подорван магистральный нефтепровод. Вероятнее всего, речь идет о теракте. Подорванный трубопровод обслуживался компанией «Эль-Ваха» — совместным предприятием Национальной нефтяной корпорации Ливии и трех американских компаний, в том числе корпорации ConocoPhillips. Сырая нефть по нему перекачивалась из месторождений Марада в крупнейший в стране нефтеналивной порт Эс-Сидр, расположенный на побережье залива Сирт.